Повітряні Сили попередили про можливі нові російські атаки

Наслідки масованого російського удару. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Повітряні Сили ЗСУ застерігають про загрозу нових ударів, оскільки під час останньої комбінованої атаки окупанти не задіяли всі доступні їм засоби ураження. Йдетсья про крилаті ракети "Калібр" та "Іскандер-К". Юрій Ігнат зазначив, що ворог цього разу надав перевагу балістиці та стратегічній авіації.

Про це Юрій Ігнат повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

Існує високий ризик повторних ударів по Україні

За словами посадовця, попри відсутність певних типів ракет у цій хвилі, розслаблятися не варто, оскільки Росія все ще має потенціал для подальших пусків.

Наразі невідомо, чи планує противник повторне залучення додаткових ресурсів найближчим часом, проте військові закликають громадян бути готовими до непередбачуваних дій ворога. Навіть зараз, як стверджує Юрій Ігнат, кілька груп безпілотників, серед яких і реактивні дрони, маневрують у повітряному просторі на різних напрямках.

"Не було того "Калібру", так званого, не було застосованої ракети "Іскандер-К". Була стратегічна авіація і балістика "Іскандер-М".Тому вірогідність подальших ударів зберігається. Готуватись потрібно до будь-яких сценаріїв. Тому що, бачите, ворог отакі атаки не припиняє. Реактивні дрони, ну і зараз теж кілька дронів у повітряному просторі теж атакують на різних напрямках", — сказав Юрій Ігнат.

На масований обстріл України відреагував президент Володимир Зеленський. Він закликав світову спільноту не ігнорувати російський терор.