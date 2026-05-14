Зеленський закликав світ не мовчати після російського удару по Києву

У Києві досі триває розбір завалів дев'ятиповерхівки, де внаслідок російського масованого комбінованого удару повністю знищено під'їзд та загинула людина. Володимир Зеленський повідомив, що лише за ніч ворог застосував проти України понад 670 безпілотників та 56 ракет, а загальна кількість використаних дронів за дві доби перевищила півтори тисячі одиниць.

Реакція Володимира Зеленського на масований удар Росії по Києву 14 травня

За словами президента, десятки мешканців вдалося врятувати, проте під залишками конструкцій все ще можуть перебувати люди.

"Зараз у Києві триває рятувальна операція на місці російського дронового удару по житловій девʼятиповерхівці — у будинку повністю зруйновано підʼїзд. Врятовано десятки людей. На жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним і близьким. Під завалами ще можуть бути люди", — повідомив Володимир Зеленський.

Загалом нічний російський удар охопив понад 20 локацій у Києві, який став ключовим об'єктом ворожого нападу. Руйнувань зазнали не лише житлові квартали, а й освітні заклади, ветеринарна клініка та об'єкти цивільної інфраструктури.

Протягом ночі загарбники випустили по країні 56 ракет різних типів, зокрема балістичні, аеробалістичні та крилаті, а також понад 670 ударних БпЛА. Окрім столиці, під вогнем опинилася Київська область, енергетичні потужності у Кременчуку, а також житловий сектор і портова зона в Чорноморську.

Масштаб російської агресії за останній час встановив "антирекорд": з початку попередньої доби окупанти спрямували на українські громади більш ніж 1560 безпілотників. Володимир Зеленський підкреслив, що така інтенсивність обстрілів прямо суперечить будь-яким розмовам про близький фінал війни.

"Це точно не дії тих, хто вважає, що війна йде до завершення", — акцентував президент.

У зв'язку з постійною загрозою ударів балістикою, Україна потребує негайного посилення системи протиповітряної оборони. Глава держави нагадав про важливість реалізації програми PURL, яка є ключовим інструментом для захисту неба від ракетних атак.

Президент подякував усім союзникам, які залишаються на боці України, і наголосив, що продовження тиску на Росію та активна підтримка української ППО відповідають інтересам кожної держави, яка прагне відновлення стабільного миру.

Новини.LIVE повідомляли про те, що в ПС ЗСУ назвали кількість та типи повітряних цілей, які застосували російські війська в ніч проти 14 травня. Зазначається, що ця атака по суті стала продовженням попереднього масованого обстрілу, 13 травня, коли ціллю були західні регіони України.