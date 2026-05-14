Зеленский призвал мир не молчать после российского удара по Киеву

В Киеве до сих пор продолжается разбор завалов девятиэтажки, где в результате российского массированного комбинированного удара полностью уничтожен подъезд и погиб человек. Владимир Зеленский сообщил, что только за ночь враг применил против Украины более 670 беспилотников и 56 ракет, а общее количество использованных дронов за двое суток превысило полторы тысячи единиц.

По словам президента, десятки жителей удалось спасти, однако под остатками конструкций все еще могут находиться люди.

"Сейчас в Киеве продолжается спасательная операция на месте российского дронового удара по жилой девятиэтажке — в доме полностью разрушен подъезд. Спасены десятки людей. К сожалению, один человек погиб. Мои соболезнования родным и близким. Под завалами еще могут быть люди", — сообщил Владимир Зеленский.

В общем ночной российский удар охватил более 20 локаций в Киеве, который стал ключевым объектом вражеского нападения. Разрушениям подверглись не только жилые кварталы, но и образовательные учреждения, ветеринарная клиника и объекты гражданской инфраструктуры.

В течение ночи захватчики выпустили по стране 56 ракет различных типов, в том числе баллистические, аэробаллистические и крылатые, а также более 670 ударных БпЛА. Кроме столицы, под огнем оказалась Киевская область, энергетические мощности в Кременчуге, а также жилой сектор и портовая зона в Черноморске.

Масштаб российской агрессии за последнее время установил "антирекорд": с начала предыдущих суток оккупанты направили на украинские общины более чем 1560 беспилотников. Владимир Зеленский подчеркнул, что такая интенсивность обстрелов прямо противоречит любым разговорам о близком финале войны.

"Это точно не действия тех, кто считает, что война идет к завершению", — акцентировал президент.

В связи с постоянной угрозой ударов баллистикой, Украина нуждается в немедленном усилении системы противовоздушной обороны. Глава государства напомнил о важности реализации программы PURL, которая является ключевым инструментом для защиты неба от ракетных атак.

Президент поблагодарил всех союзников, которые остаются на стороне Украины, и подчеркнул, что продолжение давления на Россию и активная поддержка украинской ПВО отвечают интересам каждого государства, которое стремится к восстановлению стабильного мира.

