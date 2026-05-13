РФ випустила вже 800 дронів: Зеленський попередив про пуски ракет

Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Російські війська від початку доби випустили по Україні щонайменше 800 ударних дронів. Після всіх хвиль безпілотників цілком можливі також і запуски ракет.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського.

РФ готується до запуску ракет по Україні

Зеленський заявив, що одна з наймасштабніших російських атак проти України збіглася у часі з візитом президента США Дональдом Трампом до Китаю. За його словами, це навряд чи є випадковістю.

Глава держави зазначив, що Росія намагається зіпсувати міжнародний політичний фон та привернути увагу до своїх дій через удари по українських містах і цивільній інфраструктурі.

"Точно не можна назвати випадковістю одну з найдовших масованих російських атак проти України якраз у той час, коли Президент Сполучених Штатів прибув з візитом у Китай — з візитом, від якого багато очікують", — наголосив Зеленський.

Читайте також:

Президент повідомив, що протягом дня російські війська запускали хвилі дронів-камікадзе по різних регіонах України, зокрема по областях, які межують із країнами НАТО. Влучання зафіксували у Закарпатській, Львівській, Волинській, Івано-Франківській та Рівненській областях.

Наслідки обстрілів Черкаської області. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідують наслідки обстрілів на Рівненщині. Фото: ДСНС

Автівка палає після обстрілів на Одещині. Фото: ДСНС

Пошкоджений будинок на Київщині. Фото: ДСНС

Також під ударами опинилися Вінницька, Чернівецька, Хмельницька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Запорізька, Житомирська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Черкаська, Харківська та Херсонська області.

Станом на вечір відомо про десятки поранених, серед яких є діти. Щонайменше шестеро людей загинули.

"Від початку доби було вже щонайменше 800 російських дронів, і атака продовжується", — заявив президент.

Він також повідомив, що за даними української розвідки після хвиль атак дронами Росія може вдатися і до ракетних ударів. На думку Зеленського, метою РФ є перевантаження української системи протиповітряної оборони та завдання максимальної шкоди цивільному населенню.

Президент закликав міжнародних партнерів не мовчати про російський терор та посилювати тиск на країну-агресора.

"Важливо реально тиснути на російського агресора, щоб цей терор припинився", — підкреслив глава держави.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні РФ атакувала електропідстанцію на Полтавщині. Внаслідок обстрілу тисячі людей залишилися без світла.

Водночас 12 травня ворожа армія завдала удару по житловому будинку в Кривому Розі. В результаті є загиблі та поранені.