РФ випустила вже 800 дронів: Зеленський попередив про пуски ракет
Російські війська від початку доби випустили по Україні щонайменше 800 ударних дронів. Після всіх хвиль безпілотників цілком можливі також і запуски ракет.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського.
РФ готується до запуску ракет по Україні
Зеленський заявив, що одна з наймасштабніших російських атак проти України збіглася у часі з візитом президента США Дональдом Трампом до Китаю. За його словами, це навряд чи є випадковістю.
Глава держави зазначив, що Росія намагається зіпсувати міжнародний політичний фон та привернути увагу до своїх дій через удари по українських містах і цивільній інфраструктурі.
"Точно не можна назвати випадковістю одну з найдовших масованих російських атак проти України якраз у той час, коли Президент Сполучених Штатів прибув з візитом у Китай — з візитом, від якого багато очікують", — наголосив Зеленський.
Президент повідомив, що протягом дня російські війська запускали хвилі дронів-камікадзе по різних регіонах України, зокрема по областях, які межують із країнами НАТО. Влучання зафіксували у Закарпатській, Львівській, Волинській, Івано-Франківській та Рівненській областях.
Також під ударами опинилися Вінницька, Чернівецька, Хмельницька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Запорізька, Житомирська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Черкаська, Харківська та Херсонська області.
Станом на вечір відомо про десятки поранених, серед яких є діти. Щонайменше шестеро людей загинули.
"Від початку доби було вже щонайменше 800 російських дронів, і атака продовжується", — заявив президент.
Він також повідомив, що за даними української розвідки після хвиль атак дронами Росія може вдатися і до ракетних ударів. На думку Зеленського, метою РФ є перевантаження української системи протиповітряної оборони та завдання максимальної шкоди цивільному населенню.
Президент закликав міжнародних партнерів не мовчати про російський терор та посилювати тиск на країну-агресора.
"Важливо реально тиснути на російського агресора, щоб цей терор припинився", — підкреслив глава держави.
Як писали Новини.LIVE, сьогодні РФ атакувала електропідстанцію на Полтавщині. Внаслідок обстрілу тисячі людей залишилися без світла.
Водночас 12 травня ворожа армія завдала удару по житловому будинку в Кривому Розі. В результаті є загиблі та поранені.