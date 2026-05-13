Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ выпустила уже 800 дронов: Зеленский предупредил о пусках ракет

РФ выпустила уже 800 дронов: Зеленский предупредил о пусках ракет

Ua ru
Дата публикации 13 мая 2026 17:54
РФ выпустила уже 800 дронов: Зеленский предупредил о пусках ракет
Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Российские войска с начала суток выпустили по Украине не менее 800 ударных дронов. После всех волн беспилотников вполне возможны также и запуски ракет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского.

РФ готовится к запуску ракет по Украине

Зеленский заявил, что одна из самых масштабных российских атак против Украины совпала по времени с визитом президента США Дональдом Трампом в Китай. По его словам, это вряд ли является случайностью.

Глава государства отметил, что Россия пытается испортить международный политический фон и привлечь внимание к своим действиям через удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

"Точно нельзя назвать случайностью одну из самых длинных массированных российских атак против Украины как раз в то время, когда Президент Соединенных Штатов прибыл с визитом в Китай — с визитом, от которого многие ожидают", — подчеркнул Зеленский.

Читайте также:

Президент сообщил, что в течение дня российские войска запускали волны дронов-камикадзе по разным регионам Украины, в частности по областям, граничащим со странами НАТО. Попадания зафиксировали в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

РФ вдарила по Черкащині 13 травня
Последствия обстрелов Черкасской области. Фото: ГСЧС
Обстріл Рівненщини 13 травня
Спасатели ликвидируют последствия обстрелов в Ровенской области. Фото: ГСЧС
Атака на Одещину 13 травня
Машина пылает после обстрелов в Одесской области. Фото: ГСЧС
Удар по Київщині 13 травня
Поврежденный дом в Киевской области. Фото: ГСЧС

Также под ударами оказались Винницкая, Черновицкая, Хмельницкая, Днепропетровская, Кировоградская, Запорожская, Житомирская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская, Харьковская и Херсонская области.

По состоянию на вечер известно о десятках раненых, среди которых есть дети. По меньшей мере шесть человек погибли.

"С начала суток было уже не менее 800 российских дронов, и атака продолжается", — заявил президент.

Он также сообщил, что по данным украинской разведки после волн атак дронами Россия может прибегнуть и к ракетным ударам. По мнению Зеленского, целью РФ является перегрузка украинской системы противовоздушной обороны и нанесение максимального вреда гражданскому населению.

Президент призвал международных партнеров не молчать о российском терроре и усиливать давление на страну-агрессора.

"Важно реально давить на российского агрессора, чтобы этот террор прекратился", -= подчеркнул глава государства.

Как писали Новини.LIVE, сегодня РФ атаковала электроподстанцию на Полтавщине. В результате обстрела тысячи людей остались без света.

В то же время 12 мая вражеская армия нанесла удар по жилому дому в Кривом Роге. В результате есть погибшие и раненые.

Владимир Зеленский обстрелы война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации