РФ выпустила уже 800 дронов: Зеленский предупредил о пусках ракет

Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Российские войска с начала суток выпустили по Украине не менее 800 ударных дронов. После всех волн беспилотников вполне возможны также и запуски ракет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского.

РФ готовится к запуску ракет по Украине

Зеленский заявил, что одна из самых масштабных российских атак против Украины совпала по времени с визитом президента США Дональдом Трампом в Китай. По его словам, это вряд ли является случайностью.

Глава государства отметил, что Россия пытается испортить международный политический фон и привлечь внимание к своим действиям через удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

"Точно нельзя назвать случайностью одну из самых длинных массированных российских атак против Украины как раз в то время, когда Президент Соединенных Штатов прибыл с визитом в Китай — с визитом, от которого многие ожидают", — подчеркнул Зеленский.

Читайте также:

Президент сообщил, что в течение дня российские войска запускали волны дронов-камикадзе по разным регионам Украины, в частности по областям, граничащим со странами НАТО. Попадания зафиксировали в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Последствия обстрелов Черкасской области. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов в Ровенской области. Фото: ГСЧС

Машина пылает после обстрелов в Одесской области. Фото: ГСЧС

Поврежденный дом в Киевской области. Фото: ГСЧС

Также под ударами оказались Винницкая, Черновицкая, Хмельницкая, Днепропетровская, Кировоградская, Запорожская, Житомирская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская, Харьковская и Херсонская области.

По состоянию на вечер известно о десятках раненых, среди которых есть дети. По меньшей мере шесть человек погибли.

"С начала суток было уже не менее 800 российских дронов, и атака продолжается", — заявил президент.

Он также сообщил, что по данным украинской разведки после волн атак дронами Россия может прибегнуть и к ракетным ударам. По мнению Зеленского, целью РФ является перегрузка украинской системы противовоздушной обороны и нанесение максимального вреда гражданскому населению.

Президент призвал международных партнеров не молчать о российском терроре и усиливать давление на страну-агрессора.

"Важно реально давить на российского агрессора, чтобы этот террор прекратился", -= подчеркнул глава государства.

Как писали Новини.LIVE, сегодня РФ атаковала электроподстанцию на Полтавщине. В результате обстрела тысячи людей остались без света.

В то же время 12 мая вражеская армия нанесла удар по жилому дому в Кривом Роге. В результате есть погибшие и раненые.