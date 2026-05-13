Главная Новости дня Трамп прибыл в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином

Дата публикации 13 мая 2026 17:23
Дональд Трамп прибыл в Пекин. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин для участия в двухдневных переговорах высокого уровня с лидером Китая Си Цзиньпином. В китайской столице американского президента встретили с особыми почестями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNN в среду, 13 мая.

Для встречи Трампа китайская сторона организовала торжественную церемонию с участием военного почетного караула, оркестра и сотен школьников с флагами США и Китая. Подростки в сине-белой форме скандировали на китайском языке: "Добро пожаловать, добро пожаловать, искренне приветствуем".

Чтобы подчеркнуть значение переговоров, Си Цзиньпин поручил вице-президенту Китая Хань Чжэну возглавить делегацию, которая встречала американского лидера в аэропорту.

Хань Чжэн считается одним из ключевых дипломатических представителей китайского руководства. Ранее он был членом Постоянного комитета Политбюро Коммунистической партии Китая и представлял Пекин на международных мероприятиях, в частности присутствовал на инаугурации Трампа в прошлом году.

Дональд Трамп прибув до Китаю
Дональда Трампа встретили в аэропорту Пекина. Фото: Reuters

Среди должностных лиц, участвовавших во встрече, также были посол США в Китае Дэвид Пердью, посол Китая в США Се Фэн и исполнительный заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосю.

По прибытии Трамп поприветствовал присутствующих поднятым кулаком, а затем сел в кортеж, который ожидал его в аэропорту.

Официальная церемония встречи с участием Си Цзиньпина запланирована на четверг утром по местному времени.

Как сообщали Новини.LIVE, госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Пекин вместе с Трампом, несмотря на китайские санкции, введенные против него из-за жесткой критики Пекина и заявлений о нарушении прав человека. Для официальных мероприятий в Китае даже изменили транслитерацию его имени.

А также президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Трамп во время переговоров в Китае поднимет вопрос завершения войны.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей

Мария Коробова
