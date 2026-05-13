Зеленский ожидает, что Трамп обсудит мир во время визита в Китай

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских лидеров создавать собственный оборонный потенциал и выразил надежду, что Дональд Трамп поднимет вопрос завершения войны во время переговоров в Китае. Глава государства подчеркнул критическую важность программы PURL для защиты украинского неба, пока европейский оборонный промышленный комплекс не наладит собственное производство средств противобаллистической защиты.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время выступления в Бухаресте, передает Новини.LIVE.

Зеленский надеется на сильную Европу и содействие Китая для мира

Зеленский заявил, что Киев поддерживает постоянную коммуникацию с Вашингтоном и рассчитывает на конкретные результаты от будущих контактов американского лидерства. В частности, Украина ожидает, что тема прекращения российской агрессии будет на повестке дня во время визита президента США Дональда Трампа в Китай. Зеленский акцентировал на том, что этот диалог должен усилить позиции Киева, пока государство одновременно демонстрирует успехи на пути к европейской интеграции.

Сейчас полностью завершена подготовка к запуску первого переговорного кластера с Европейским Союзом. Этот шаг президент назвал "правильным сигналом о силе Европы и российских политических провалов".

Отдельное внимание Владимир Зеленский уделил предстоящему саммиту НАТО, который должен состояться в Турции. Президент обратился к союзникам с призывом не допустить ослабления организации.

"Вы сильные союзники, и мы должны сделать все возможное, чтобы убедиться, что этот саммит поступили положительными, позитивными сигналами всему евроатлантическому сообществу. Поэтому июль должен доказать, что НАТО сильное, и что оно не развалится, не ослабнет, и не будет позади", — сказал глава государства.

Также Владимир Зеленский призвал партнеров не избегать дискуссий о развитии совместных оборонных возможностей, которые бы не зависели от внешних обстоятельств.

"Европа не может зависеть от меняющихся геополитических настроений. Мы должны максимально объединяться и развивать наши ресурсы, способности и производство в Европе, для которого важнее, чтобы у нас была общая оборонная политика и общие европейские оборонные способности, которые усилят нас и альянсы", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Новини.LIVE писали ранее, что Владимир Зеленский прибыл в среду, 13 мая, с первой леди Еленой Зеленской в Бухарест. Планируется, что темой переговоров станет выделение ресурсов для армии, а также развитие программы "Drone Deals" и подписание некоторых образовательных меморандумов.

Тем временем Дональд Трамп подтвердил, что планирует визит в Китай. Он посетит эту страну с 13 по 15 мая.