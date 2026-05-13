Зеленський очікує, що Трамп обговорить мир під час візиту до Китаю

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів створювати власний оборонний потенціал та висловив сподівання, що Дональд Трамп порушить питання завершення війни під час переговорів у Китаї. Глава держави наголосив на критичній важливості програми PURL для захисту українського неба, доки європейський оборонний промисловий комплекс не налагодить власне виробництво засобів протибалістичного захисту.

Про це Володимир Зеленський заявив під час виступу у Бухаресті, передає Новини.LIVE.

Зеленський сподівається на сильну Європу та сприяння Китаю для миру

Зеленський заявив, що Київ підтримує постійну комунікацію з Вашингтоном і розраховує на конкретні результати від майбутніх контактів американського лідерства. Зокрема, Україна очікує, що тема припинення російської агресії буде на порядку денному під час візиту президента США Дональда Трампа до Китаю. Зеленський акцентував на тому, що цей діалог має підсилити позиції Києва, поки держава одночасно демонструє успіхи на шляху до європейської інтеграції.

Наразі повністю завершено підготовку до запуску першого переговорного кластера з Європейським Союзом. Цей крок президент назвав "правильним сигналом щодо сили Європи та російських політичних провалів".

Окрему увагу Володимир Зеленський приділив майбутньому саміту НАТО, що має відбутися в Туреччині. Президент звернувся до союзників із закликом не допустити ослаблення організації.

"Ви сильні союзники, і ми повинні зробити все можливе, щоб впевнитися, що цей саміт надійшли позитивними, позитивними сигналами всій євроатлантичній спільноті. Тому липень має довести, що НАТО сильне, і що воно не розвалиться, не ослабне, і не буде позаду", — сказав глава держави.

Також Володимир Зеленський закликав партнерів не уникати дискусій про розвиток спільних оборонних спроможностей, які б не залежали від зовнішніх обставин.

"Європа не може залежати від мінливих геополітичних настроїв. Ми маємо максимально об'єднуватися і розвивати наші ресурси, спроможності та виробництво в Європі, для якого важливіше, щоб у нас була спільна оборонна політика і спільні європейські оборонні спроможності, які посилять нас та альянси", — підкреслив Володимир Зеленський.

Новини.LIVE писали раніше, що Володимир Зеленський прибув у середу, 13 травня, з першою леді Оленою Зеленською в Бухарест. Планується, що темою переговорів стане виділення ресурсів для армії, а також розвиток програми "Drone Deals" та підписання деяких освітніх меморандумів.

Тим часом Дональд Трамп підтвердив, що планує візит до Китаю. Він відвідає цю країну з 13 до 15 травня.