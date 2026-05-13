Зеленський прибув до Румунії на саміт "Бухарестської дев'ятки"

Володимир та Олена Зеленські прибули до Румунії. Фото: кадр з відео

Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув у п'ятницю, 13 травня, із робочим візитом до Румунії, де стартував саміт країн "Бухарестської дев'ятки". Головними завданнями української делегації на цьому майданчику стануть залучення додаткових ресурсів для армії, розвиток ініціативи "Drone Deals" та підписання освітніх меморандумів.

Про це повідомив Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Зеленський візьме участь у засіданні саміту країн "Бухарестської дев'ятки"

За інформацією глави держави, на полях цього міжнародного заходу вже заплановано проведення низки важливих переговорів.

Головним фокусом для українського лідера стане безпекове питання. Володимир Зеленський підкреслив, що світ нині потребує спільної роботи та спільних рішень для підвищення загального рівня безпеки. Саме тому українська сторона планує залучити на саміті додаткові ресурси, які підуть на забезпечення потреб оборони. Окрім цього, окремим напрямком роботи президента стане розширення міжнародного формату "Drone Deals".

Паралельно з безпековим блоком українська делегація реалізовуватиме гуманітарну місію. Олена Зеленська проведе особисту зустріч із першою леді Румунії. Також дружина президента візьме безпосередню участь в укладанні нових домовленостей в освітній сфері. Йдеться про підписання офіційних меморандумів, завдяки яким румунські університети зможуть приєднатися до Глобальної коаліції українських студій. Підсумовуючи анонс поїздки, Володимир Зеленський висловив вдячність усім, хто продовжує залишатися з Україною.

Читайте також:

Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський підписав указ про введення та подовження санкцій проти підприємств та деяких громадян Росії. Вони залучені у роботу ВПК та сприяють розробці зброї для російської армії.

Тим часом Росія розпочала масовану повітряну атаку по Україні. Володимир Зеленський попередив про кілька хвиль запусків дронів та закликав українців перебувати в укриттях при оголошенні повітряної тривоги.