Зеленський вдарив санкціями по виробниках ракет для армії Росії

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Виробники пального для ракет "Іскандер" та "Ярс", постачальники електроніки для армії РФ та лобісти пом'якшення міжнародних обмежень опинилися під новими українськими санкціями. Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО, які блокують роботу десятків постачальників компонентів для балістичних ракет та систем протиповітряної оборони, а також подовжують раніше запроваджені обмеження проти російського бізнесу.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Президента України, передає Новини.LIVE.

Зеленський ввів в дію санкції проти осіб та підприємств, які працюють на російський ВПК

Згідно з підписаними Володимиром Зеленським указами, під жорсткі обмеження потрапили постачальники комплектувальних деталей для комплексів С-300 і С-400, а також балістичних ракет "Іскандер", "Ярс" та "Тополь".

Новий пакет санкцій стосується 32 російських компаній та 34 громадян РФ, які здебільшого фігурують як керівники та засновники цих підприємств. До списку також увійшли виробники ракетного палива, порохів та елементів до боєприпасів.

Окрім прямого військово-промислового комплексу, який займається розробкою засобів радіотехнічної розвідки та повітроплавних носіїв спецтехніки, санкції вдарили ще й по компаніях, що забезпечували російський ринок електронікою та високоточним обладнанням в обхід офіційних заборон. Окремо покарання застосували до осіб, чиєю метою була організація зняття санкцій США з Росії та послаблення загальної позиції Європейського Союзу.

Читайте також:

"Ми продовжуємо системну роботу з ідентифікації ключових підприємств російського ВПК. Запровадження санкцій проти таких компаній суттєво ускладнює для них ведення міжнародної комерційної діяльності, доступ до технологій, фінансування та глобальних ланцюгів постачання. Кожне санкційне рішення — це менше можливостей для виробництва російських ракет і дронів, які ворог використовує проти України", — зазначив радник і уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Паралельно з новими обмеженнями іншим указом глава держави подовжив дію санкцій, термін яких вичерпувався. Цей документ продовжить термін дії покарання для 21 юридичної та 13 фізичних осіб, уперше заблокованих ще у 2023 році. При цьому з минулорічного пакета виключили чотири підприємства, оскільки вони повністю припинили свою незаконну діяльність.

Серед них значаться Вадим Гінер, Ірина Бабакова та Наталія Селіванова. Ці особи мають безпосередній зв'язок із фінансово-промисловою групою ТОВ "ВС Груп Менеджмент", що працювала в Україні. Дану структуру створили представники колишнього організованого злочинного угруповання "Лужники" — російські громадяни Михайло Воєводін, Євгеній Гінер та Олександр Бабаков, які наразі також перебувають у санкційних списках.

Задля повної синхронізації ухвалених рішень у міжнародних юрисдикціях українська влада готує передачу всіх зібраних матеріалів щодо підсанкційних осіб та компаній іноземним партнерам.

Новини.LIVE раніше писали, що Володимир Зеленський також закликав партнерів посилити санкції проти російського тіньового флоту. Він назвав країну, яка успішно застосовує обмеження проти Кремля у цьому напрямку.

Тим часом в Росії виникли серйозні проблеми зі створенням власного авіафлоту. Через низку санкцій їм доведеться вкотре перенести випуск пасажирських літаків.