Зеленський заявив, що тиск санкцій на РФ дає результат

Зеленський заявив, що тиск санкцій на РФ дає результат

Дата публікації: 10 травня 2026 12:56
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером Фінляндії Александром Стуббом, під час якої сторони скоординували позиції напередодні важливих міжнародних зустрічей і перемовин. Глава держави наголосив на важливості єдності Європи та посилення спільного тиску на Росію.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву президента.

Зеленський провів розмову зі Стуббом

Глава держави заявив, що Україна продовжує активну дипломатичну роботу разом із партнерами. За його словами, нині відкриваються нові перспективи для співпраці між європейськими країнами та США.

"Як і завжди, хороша розмова з Алексом Стуббом. Ми скоординували позиції напередодні зустрічей і перемовин цього тижня. Важливо, щоб взаємодія у Європі залишалася сильною, і зараз є нові перспективи для співпраці", — зазначив президент.

Зеленський також повідомив, що  увагу під час перемовин приділили дипломатичній роботі зі США та координації між європейськими партнерами. Окремо президент наголосив, що світові санкції проти Росії дають відчутний результат.

"Обговорили також і стан дипломатичної роботи з Америкою, між європейцями. Відчувається, що сумарний ефект санкцій на Росію та інших форм тиску дає необхідні результати", — наголосив глава держави.

Заява Володимира Зеленського. Фото: скриншот з Telegram

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Зеленський провів переговори з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Під час розмови сторони обговорили можливий обмін полоненими між Україною та Росією у форматі "тисяча на тисячу", який планують реалізувати за посередництва США, а також перспективи вступу України до Європейського Союзу.

Водночас президент повідомив, що Київ очікує на візит представників президента США Дональда Трампа, який може відбутися наприкінці весни або на початку літа.

Володимир Зеленський санкції проти Росії Александр Стубб
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
