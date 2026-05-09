Обмін та євроінтеграція: Зеленський поговорив з главою Євроради

У суботу, 9 травня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з главою Європейської ради Антоніу Коштою. Лідери обговорили домовленість за посередництва Америки провести обмін полоненими з Росією "тисячу на тисячу". Також сторони говорили про майбутнє членство України в Європейському Союзі.

Сьогодні, 9 травня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з главою Європейської ради Антоніу Коштою, під час якої сторони обговорили євроінтеграцію та обмін полоненими. Зеленський подякував ЄС за підтримку України у війні та наголосив, що Росії не вдасться розколоти Європу.

За словами глави держави, Україна продовжує рух до членства в ЄС і готується до відкриття переговорних кластерів та подальших рішень щодо інтеграції.

Окремо лідери обговорили домовленість про обмін полоненими з Росією у форматі 1000 на 1000 за посередництва США.

Зеленський підкреслив, що Україна захищає не лише власну незалежність, а й право всіх європейських народів самостійно визначати свій шлях.

"Говорив із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Вдячний за привітання українців та України з Днем Європи й вдячний за всю підтримку Європи для України в час нашої оборони в повномасштабній війні.

Ми обговорили з Антоніу нашу спільну роботу заради подальшої європейської інтеграції України: Україна буде повноправною частиною Євросоюзу. Готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень. Обговорили й нещодавні кроки в дипломатії та нашу домовленість за посередництва Америки провести обмін полоненими з Росією у форматі 1000 на 1000. Дякую за те, що Європа з Україною!", — написав Зеленський.

Новини.LIVE інформували, що 8 травня 2026 року Президент України Володимир Зеленський підтвердив домовленість про обмін військовополоненими з Росією у форматі 1000 на 1000. Перемовини щодо цього відбулися за посередництва США. Обмін є одним із ключових гуманітарних результатів переговорного процесу.

Новини.LIVE також писали, що на початку травня Володимир Зеленський заявив, що Україна технічно готова до старту переговорів про вступ до Європейського Союзу. Йдеться про запуск переговорного процесу та відкриття всіх необхідних кластерів. Також Україна розраховує на швидкий початок перемовин щодо євроінтеграції.