Обмен и евроинтеграция: Зеленский поговорил с главой Евросовета
В субботу, 9 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главой Европейского совета Антониу Коштой. Лидеры обсудили договоренность при посредничестве Америки провести обмен пленными с Россией "тысячу на тысячу". Также стороны говорили о будущем членстве Украины в Европейском Союзе.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.
Зеленский поговорил с Антониу Коштой
Сегодня, 9 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главой Европейского совета Антониу Коштой, во время которого стороны обсудили евроинтеграцию и обмен пленными. Зеленский поблагодарил ЕС за поддержку Украины в войне и подчеркнул, что России не удастся расколоть Европу.
По словам главы государства, Украина продолжает движение к членству в ЕС и готовится к открытию переговорных кластеров и дальнейших решений по интеграции.
Отдельно лидеры обсудили договоренность об обмене пленными с Россией в формате 1000 на 1000 при посредничестве США.
Зеленский подчеркнул, что Украина защищает не только собственную независимость, но и право всех европейских народов самостоятельно определять свой путь.
"Говорил с Президентом Европейского совета Антониу Коштой. Благодарен за поздравления украинцев и Украины с Днем Европы и благодарен за всю поддержку Европы для Украины во время нашей обороны в полномасштабной войне.
Мы обсудили с Антониу нашу совместную работу ради дальнейшей европейской интеграции Украины: Украина будет полноправной частью Евросоюза. Готовимся к открытию кластеров и дальнейших решений. Обсудили и недавние шаги в дипломатии и нашу договоренность при посредничестве Америки провести обмен пленными с Россией в формате 1000 на 1000. Спасибо за то, что Европа с Украиной!", — написал Зеленский.
Новини.LIVE информировали, что 8 мая 2026 года Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил договоренность об обмене военнопленными с Россией в формате 1000 на 1000. Переговоры по этому поводу состоялись при посредничестве США. Обмен является одним из ключевых гуманитарных результатов переговорного процесса.
Новини.LIVE также писали, что в начале мая Владимир Зеленский заявил, что Украина технически готова к старту переговоров о вступлении в Европейский Союз. Речь идет о запуске переговорного процесса и открытии всех необходимых кластеров. Также Украина рассчитывает на скорое начало переговоров по евроинтеграции.