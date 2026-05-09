Главная Новости дня Обмен и евроинтеграция: Зеленский поговорил с главой Евросовета

Дата публикации 9 мая 2026 13:49
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В субботу, 9 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главой Европейского совета Антониу Коштой. Лидеры обсудили договоренность при посредничестве Америки провести обмен пленными с Россией "тысячу на тысячу". Также стороны говорили о будущем членстве Украины в Европейском Союзе.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

Зеленский поговорил с Антониу Коштой

Сегодня, 9 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главой Европейского совета Антониу Коштой, во время которого стороны обсудили евроинтеграцию и обмен пленными. Зеленский поблагодарил ЕС за поддержку Украины в войне и подчеркнул, что России не удастся расколоть Европу.

По словам главы государства, Украина продолжает движение к членству в ЕС и готовится к открытию переговорных кластеров и дальнейших решений по интеграции.

Отдельно лидеры обсудили договоренность об обмене пленными с Россией в формате 1000 на 1000 при посредничестве США.

Читайте также:
Зеленский подчеркнул, что Украина защищает не только собственную независимость, но и право всех европейских народов самостоятельно определять свой путь.

"Говорил с Президентом Европейского совета Антониу Коштой. Благодарен за поздравления украинцев и Украины с Днем Европы и благодарен за всю поддержку Европы для Украины во время нашей обороны в полномасштабной войне.

Мы обсудили с Антониу нашу совместную работу ради дальнейшей европейской интеграции Украины: Украина будет полноправной частью Евросоюза. Готовимся к открытию кластеров и дальнейших решений. Обсудили и недавние шаги в дипломатии и нашу договоренность при посредничестве Америки провести обмен пленными с Россией в формате 1000 на 1000. Спасибо за то, что Европа с Украиной!", — написал Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что 8 мая 2026 года Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил договоренность об обмене военнопленными с Россией в формате 1000 на 1000. Переговоры по этому поводу состоялись при посредничестве США. Обмен является одним из ключевых гуманитарных результатов переговорного процесса.

Новини.LIVE также писали, что в начале мая Владимир Зеленский заявил, что Украина технически готова к старту переговоров о вступлении в Европейский Союз. Речь идет о запуске переговорного процесса и открытии всех необходимых кластеров. Также Украина рассчитывает на скорое начало переговоров по евроинтеграции.

Владимир Зеленский Антониу Кошта Европейский совет
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
