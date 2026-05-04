Зеленский: технически Украина готова к переговорам по вступлению в ЕС

Дата публикации 4 мая 2026 17:03
Президент Европейского совета Антониу Кошта и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна технически готова к началу переговоров по вступлению в Европейский Союз. Украина рассчитывает на быстрый старт переговорного процесса и открытие всех необходимых кластеров. Соответствующие заявления глава государства сделал во время международных встреч в Ереване.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в понедельник, 4 мая.

Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам по евроинтеграции

В Ереване, 4 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Европейского совета Антониу Коштой.

Во время переговоров стороны обсудили евроинтеграцию Украины, в частности запуск переговорного процесса по всем направлениям. Также речь шла о финансовой поддержке ЕС и необходимости скорейшего поступления средств для подготовки к зиме и развития оборонных возможностей.

Комментируя результаты встречи, Владимир Зеленский подчеркнул:

"С Президентом Европейского совета Антониу Коштой обсудили нашу евроинтеграцию. Рассчитываем на открытие всех шести переговорных кластеров в течение этого и следующего месяцев. Технически Украина полностью готова.

Спасибо Антониу за поддержку и за личные усилия в разблокировании финансового пакета поддержки на 90 миллиардов евро. Важно, чтобы средства начали поступать как можно скорее и помогли Украине подготовиться к зиме".

Отдельное внимание лидеры уделили усилению санкций против России, в частности будущим ограничениям в отношении ее теневого флота. Кроме того, стороны обсудили дипломатические усилия для достижения мира и текущее состояние международных переговоров.

Зеленський зустрівся з прем'єром Вірменії
Владимир Зеленский и Никол Пашинян. Фото: ОПУ

Зеленский встретился с премьером Армении: говорили о мире

В Ереване, 4 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Это первый визит украинского лидера в Армению за последние 24 года.

Стороны обсудили сближение с ЕС, ситуацию с безопасностью и развитие двустороннего сотрудничества.

Зеленский поблагодарил Пашиняна за приглашение на саммит Европейского политического сообщества и отметил высокий уровень его организации. Украина, по словам президента, поддерживает шаги Армении на пути к евроинтеграции и готова способствовать реализации соответствующих инициатив.

Во время переговоров лидеры также обсудили региональную безопасность и актуальные вызовы. Зеленский проинформировал о дипломатических усилиях Украины, направленных на достижение справедливого мира.

Отдельное внимание уделили экономическому сотрудничеству. Президент Украины предложил возобновить работу Совместной межправительственной комиссии и провести ее ближайшее заседание уже в этом году в Киеве.

Новини.LIVE информировали, что недавно Владимир Зеленский заявлял, что государство рассчитывает только на полноправное членство в Европейском Союзе. Он подчеркнул, что промежуточные или символические форматы интеграции не отвечают интересам Украины и не поддерживаются ни властью, ни обществом. По словам главы государства, Украина заслуживает полного участия в ЕС, ведь фактически защищает европейские ценности ценой человеческих жизней.

Новини.LIVE также писали, что канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что Украине возможно придется пойти на территориальные уступки в рамках будущего мирного соглашения с Россией, что потенциально повлияет на ее евроинтеграцию. В то же время он отметил, что быстрое вступление Украины в Европейский Союз пока выглядит маловероятным. По словам Мерца, завершение войны, вероятно, произойдет через договоренности, которые могут предусматривать изменение контроля над частью украинских территорий.

Европейский союз Антониу Кошта евроинтеграция
Евтушенко Алина
Евтушенко Алина
