Зеленский: технически Украина готова к переговорам по вступлению в ЕС

Президент Европейского совета Антониу Кошта и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна технически готова к началу переговоров по вступлению в Европейский Союз. Украина рассчитывает на быстрый старт переговорного процесса и открытие всех необходимых кластеров. Соответствующие заявления глава государства сделал во время международных встреч в Ереване.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в понедельник, 4 мая.

В Ереване, 4 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Европейского совета Антониу Коштой.

Во время переговоров стороны обсудили евроинтеграцию Украины, в частности запуск переговорного процесса по всем направлениям. Также речь шла о финансовой поддержке ЕС и необходимости скорейшего поступления средств для подготовки к зиме и развития оборонных возможностей.

Комментируя результаты встречи, Владимир Зеленский подчеркнул:

"С Президентом Европейского совета Антониу Коштой обсудили нашу евроинтеграцию. Рассчитываем на открытие всех шести переговорных кластеров в течение этого и следующего месяцев. Технически Украина полностью готова.

Спасибо Антониу за поддержку и за личные усилия в разблокировании финансового пакета поддержки на 90 миллиардов евро. Важно, чтобы средства начали поступать как можно скорее и помогли Украине подготовиться к зиме".

Отдельное внимание лидеры уделили усилению санкций против России, в частности будущим ограничениям в отношении ее теневого флота. Кроме того, стороны обсудили дипломатические усилия для достижения мира и текущее состояние международных переговоров.

Владимир Зеленский и Никол Пашинян. Фото: ОПУ

Зеленский встретился с премьером Армении: говорили о мире

В Ереване, 4 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Это первый визит украинского лидера в Армению за последние 24 года.

Стороны обсудили сближение с ЕС, ситуацию с безопасностью и развитие двустороннего сотрудничества.

Зеленский поблагодарил Пашиняна за приглашение на саммит Европейского политического сообщества и отметил высокий уровень его организации. Украина, по словам президента, поддерживает шаги Армении на пути к евроинтеграции и готова способствовать реализации соответствующих инициатив.

Во время переговоров лидеры также обсудили региональную безопасность и актуальные вызовы. Зеленский проинформировал о дипломатических усилиях Украины, направленных на достижение справедливого мира.

Отдельное внимание уделили экономическому сотрудничеству. Президент Украины предложил возобновить работу Совместной межправительственной комиссии и провести ее ближайшее заседание уже в этом году в Киеве.

Новини.LIVE информировали, что недавно Владимир Зеленский заявлял, что государство рассчитывает только на полноправное членство в Европейском Союзе. Он подчеркнул, что промежуточные или символические форматы интеграции не отвечают интересам Украины и не поддерживаются ни властью, ни обществом. По словам главы государства, Украина заслуживает полного участия в ЕС, ведь фактически защищает европейские ценности ценой человеческих жизней.

Новини.LIVE также писали, что канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что Украине возможно придется пойти на территориальные уступки в рамках будущего мирного соглашения с Россией, что потенциально повлияет на ее евроинтеграцию. В то же время он отметил, что быстрое вступление Украины в Европейский Союз пока выглядит маловероятным. По словам Мерца, завершение войны, вероятно, произойдет через договоренности, которые могут предусматривать изменение контроля над частью украинских территорий.