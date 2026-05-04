Зеленский: технически Украина готова к переговорам по вступлению в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна технически готова к началу переговоров по вступлению в Европейский Союз. Украина рассчитывает на быстрый старт переговорного процесса и открытие всех необходимых кластеров. Соответствующие заявления глава государства сделал во время международных встреч в Ереване.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в понедельник, 4 мая.
Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам по евроинтеграции
В Ереване, 4 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Европейского совета Антониу Коштой.
Во время переговоров стороны обсудили евроинтеграцию Украины, в частности запуск переговорного процесса по всем направлениям. Также речь шла о финансовой поддержке ЕС и необходимости скорейшего поступления средств для подготовки к зиме и развития оборонных возможностей.
Комментируя результаты встречи, Владимир Зеленский подчеркнул:
"С Президентом Европейского совета Антониу Коштой обсудили нашу евроинтеграцию. Рассчитываем на открытие всех шести переговорных кластеров в течение этого и следующего месяцев. Технически Украина полностью готова.
Спасибо Антониу за поддержку и за личные усилия в разблокировании финансового пакета поддержки на 90 миллиардов евро. Важно, чтобы средства начали поступать как можно скорее и помогли Украине подготовиться к зиме".
Отдельное внимание лидеры уделили усилению санкций против России, в частности будущим ограничениям в отношении ее теневого флота. Кроме того, стороны обсудили дипломатические усилия для достижения мира и текущее состояние международных переговоров.
Зеленский встретился с премьером Армении: говорили о мире
В Ереване, 4 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Это первый визит украинского лидера в Армению за последние 24 года.
Стороны обсудили сближение с ЕС, ситуацию с безопасностью и развитие двустороннего сотрудничества.
Зеленский поблагодарил Пашиняна за приглашение на саммит Европейского политического сообщества и отметил высокий уровень его организации. Украина, по словам президента, поддерживает шаги Армении на пути к евроинтеграции и готова способствовать реализации соответствующих инициатив.
Во время переговоров лидеры также обсудили региональную безопасность и актуальные вызовы. Зеленский проинформировал о дипломатических усилиях Украины, направленных на достижение справедливого мира.
Отдельное внимание уделили экономическому сотрудничеству. Президент Украины предложил возобновить работу Совместной межправительственной комиссии и провести ее ближайшее заседание уже в этом году в Киеве.
Новини.LIVE информировали, что недавно Владимир Зеленский заявлял, что государство рассчитывает только на полноправное членство в Европейском Союзе. Он подчеркнул, что промежуточные или символические форматы интеграции не отвечают интересам Украины и не поддерживаются ни властью, ни обществом. По словам главы государства, Украина заслуживает полного участия в ЕС, ведь фактически защищает европейские ценности ценой человеческих жизней.
Новини.LIVE также писали, что канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что Украине возможно придется пойти на территориальные уступки в рамках будущего мирного соглашения с Россией, что потенциально повлияет на ее евроинтеграцию. В то же время он отметил, что быстрое вступление Украины в Европейский Союз пока выглядит маловероятным. По словам Мерца, завершение войны, вероятно, произойдет через договоренности, которые могут предусматривать изменение контроля над частью украинских территорий.