Зеленский: Украине нужно исключительно полноправное членство в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится только к полноправному членству в Европейском Союзе. По его словам, никакие символические или промежуточные форматы интеграции не отвечают интересам государства. Он подчеркнул, что страна заслуживает полного участия в ЕС, учитывая свой вклад в безопасность Европы.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в четверг, 23 апреля.

Глава государства подчеркнул, что Украина фактически защищает европейские ценности, причем делает это не формально, а ценой человеческих жизней. Именно поэтому, по его словам, речь должна идти о полноценном членстве, а не об условных или ограниченных вариантах интеграции.

Также президент обратил внимание, что на разных уровнях продолжаются обсуждения возможных форматов взаимодействия с ЕС. Вместе с тем он призвал не рассматривать идеи так называемого "символического членства", поскольку они не находят поддержки ни у власти, ни у украинского общества.

Читайте также:

Объясняя свою позицию, Зеленский отметил:

"Украине не нужно символическое членство в ЕС. Украина безусловно защищает Европу. И защищает Европу не символически, а реально гибнут люди. Защищает всем чем может, своей силой. Это все признают. Мы защищаем общие европейские ценности.

Я считаю, что мы заслуживаем полноправного членства в Европейском Союзе. Безусловно, есть вызовы, есть разные диалоги. Я знаю даже на техническом уровне европейские институты, а также некоторые институты в Украине, которые занимаются евроинтеграцией, обсуждают форматы того или иного членства Украины в ЕС.

Я хотел бы предупредить прежде всего наши украинские институты, не ищите, пожалуйста, символического членства в ЕС для Украины. Я это не поддерживаю, народ это не поддерживает. Самое главное, наши люди.

Нам достаточно уже символических союзов. Будапештские меморандумы, символические гарантии безопасности, НАТО, символический путь в НАТО. Мы заслуживаем полноправного членства в различных союзах. Безусловно, в Европейском Союзе".

