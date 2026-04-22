Украина не примет ограниченного членства в Евросоюзе — глава МИД

Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Украина категорически отвергает любые форматы "ограниченного" или частичного членства в Европейском Союзе. В то же время Киев продолжает курс на полноценную евроинтеграцию через выполнение всех необходимых критериев.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE.

Сибига отверг частичное членство Украины в Европейском союзе

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время общения с журналистами расставил ключевые акценты относительно внешнеполитического курса государства, в частности в вопросах вступления в Евросоюз и взаимодействия с Китаем.

"Есть позиция Президента, что никаких "эрзац-членств" — ни одного из них мы не примем. Это позиция четкая", — подчеркнул министр.

Министр назвал себя горячим сторонником европейского будущего Украины. По его словам, путь в ЕС является неотвратимым, государство движется по нему очень быстро, что уже отметили европейские партнеры на недавнем заседании Совета ЕС.

"Вопрос, готовы или не готовы — это риторически. Я считаю, что есть арифметика, есть критерии, есть четкие маркеры, и мы их выполняем. Мы идем очень быстро. И мы отвечаем для того, чтобы было принято решение о нашем членстве", — отметил дипломат.

Отвечая на упреки относительно возможного "сопротивления" европейским требованиям со стороны Киева, Андрей Сибига пояснил: речь идет о защите национальных интересов, а не о торможении реформ. Он подчеркнул, что Украина не избегает адаптации законодательства, но больше не будет "бездумно" принимать условия, как это иногда случалось на предыдущих этапах.

"Могут иметь место корректировки позиций, и это не о сопротивлении, а об отстаивании роли и места Украины. Да, мы должны защищать свой бизнес, это нормально. Надо реалистично идти, смотреть на наибольшие преимущества для стран, которые будут иметь мультипликационный эффект, не бояться слова "временные периоды", но то, что не мешает нашему евроинтеграционному курсу", — пояснил министр.

Он добавил, что европейские стандарты и лучшие практики обязательно будут внедрены в Украине, но государство обязано отстаивать выгодные условия для собственной экономики и людей.

Сибига объяснил, как Украина работает с Китаем для мира

Отдельное внимание во время общения с прессой было уделено дипломатической работе с Пекином. Андрей Сибига назвал "китайский трек" чрезвычайно важным элементом для справедливого завершения войны.

"Мы считаем, что Китай - одна из тех сил, сторон, которая может реально повлиять и на мирную динамику наших усилий, на приближение устойчивого мира", — заявил глава МИД.

Он также выразил надежду, что в "разумной перспективе" состоится соответствующий визит, который будет способствовать привлечению Пекина к мирным инициативам.

Как ранее писали журналисты Новини.LIVE, некоторые страны ЕС выступают категорически против вступления Украины. Их не устраивает ни упрощенный вариант, ни полноценный.

Долгое время именно Венгрия была самым большим противником евроинтеграции Украины. Но даже новоизбранный премьер Петер Мадьяр тоже не одобряет вступление Украины по упрощенной схеме. Он считает, что Украина должна неукоснительно соблюдать все требования и правила.

Некоторые из министров Украины объясняли, что наше государство не сможет технически вступить в ЕС даже по упрощенной схеме. Некоторые реформы требуют разработки с начала, нет базы для некоторых законодательств.