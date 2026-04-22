Україна не прийме обмеженого членства в Євросоюзі — очільник МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Україна категорично відкидає будь-які формати "обмеженого" чи часткового членства в Європейському Союзі. Водночас Київ продовжує курс на повноцінну євроінтеграцію через виконання всіх необхідних критеріїв.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

Сибіга відкинув часткове членство України у Європейському союзі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами розставив ключові акценти щодо зовнішньополітичного курсу держави, зокрема у питаннях вступу до Євросоюзу та взаємодії з Китаєм.

"Є позиція Президента, що ніяких "ерзац-членств" — жодного з них ми не приймемо. Це позиція чітка", — підкреслив міністр.

Міністр назвав себе палким прихильником європейського майбутнього України. За його словами, шлях до ЄС є невідворотним, держава рухається ним дуже швидко, що вже відзначили європейські партнери на нещодавньому засіданні Ради ЄС.

"Питання, чи готові, чи не готові — це риторично. Я вважаю, що є арифметика, є критерії, є чіткі маркери, і ми їх виконуємо. Ми йдемо дуже швидко. І ми відповідаємо для того, аби було ухвалено рішення про наше членство", — зазначив дипломат.

Відповідаючи на закиди щодо можливого "спротиву" європейським вимогам з боку Києва, Андрій Сибіга пояснив: ідеться про захист національних інтересів, а не про гальмування реформ. Він наголосив, що Україна не уникає адаптації законодавства, але більше не буде "бездумно" приймати умови, як це іноді траплялося на попередніх етапах.

"Можуть мати місце коригування позицій, і це не про спротив, а про відстоювання ролі і місця України. Так, ми повинні захищати свій бізнес, це нормально. Треба реалістично йти, дивитися на найбільші переваги для країн, які матимуть мультиплікаційний ефект, не боятися слова "тимчасові періоди", але те, що не стоїть на заваді нашому євроінтеграційному курсу", — пояснив міністр.

Він додав, що європейські стандарти та найкращі практики обов'язково будуть впроваджені в Україні, але держава зобов'язана відстоювати вигідні умови для власної економіки та людей.

Сибіга пояснив, як Україна працює з Китаєм для миру

Окрему увагу під час спілкування з пресою було приділено дипломатичній роботі з Пекіном. Андрій Сибіга назвав "китайський трек" надзвичайно важливим елементом для справедливого завершення війни.

"Ми вважаємо, що Китай — одна з тих сил, сторін, яка може реально вплинути і на мирну динаміку наших зусиль, на наближення сталого миру", — заявив очільник МЗС.

Він також висловив сподівання, що в "розумній перспективі" відбудеться відповідний візит, який сприятиме залученню Пекіна до мирних ініціатив.

Як раніше писали журналісти Новини.LIVE, деякі країни ЄС виступають категорично проти вступу України. Їх не влаштовує ані спрощений варіант, ані повноцінний.

Тривалий час саме Угорщина була найбільшим противником євроінтеграції України. Але навіть новообраний прем'єр Петер Мадяр теж не схвалює вступ України за спрощеною схемою. Він вважає, що Україна має неухильно дотриматися всіх вимог та правил.

Дехто з міністрів України пояснював, що наша держава не зможе технічно вступити до ЄС навіть за спрощеною схемою. Деякі реформи вимагають розробки з початку, немає бази для деяких законодавств.