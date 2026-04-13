Мадяр переміг на виборах в Угорщині: його політика та ставлення до України

Петер Мадяр. Фото: Reuters

Новоспеченим прем'єр-міністром Угорщини став політик і юрист Петер Мадяр. Його позиції та риторика вже впливають не лише на внутрішню політику країни, а й на її зовнішній курс, зокрема щодо України.

Що про нього відомо розповідає Новини.LIVE.

Політика Мадяра та його ставлення до України

Ще рік тому Мадяр залишався маловідомим чиновником, пов'язаним із держструктурами, однак 2024 року він різко дистанціювався від влади на тлі гучного політичного скандалу. Після цього він розпочав активну публічну діяльність, критикуючи систему управління та закликаючи до її перезавантаження.

Згодом Мадяр очолив політичну силу "Тиса", яка швидко здобула популярність. Уже на виборах до Європарламенту партія отримала близько 30% голосів, а менш ніж за рік стала серйозним конкурентом для чинної влади. Політик позиціонує себе як інсайдер, який добре розуміє механізми державної системи та прагне змінити її зсередини.

Важливою частиною його стратегії стало формування команди без класичного політичного бекграунду. Мадяр робить ставку на представників бізнесу та експертного середовища, розраховуючи на ефективне управління та відновлення довіри міжнародних партнерів, зокрема Європейського Союзу.

Водночас позиція Мадяра щодо України залишається стриманою. Його політична сила не підтримує прискорений вступ України до ЄС, а її представники в Європарламенті нерідко утримуються під час голосувань, пов'язаних із підтримкою Києва чи формулюваннями щодо Росії.

Політик також виступає за більш прагматичні відносини з Брюсселем і наголошує на необхідності збалансованої зовнішньої політики. Це включає збереження певного рівня діалогу з Москвою, що свідчить про обережний підхід до геополітичних питань.

В Угорщині 12 квітня відбулися парламентські вибори, за підсумками яких майже зі 100% підрахованих голосів перемогу здобула опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.

Президент України Володимир Зеленський уже привітав політика та його політичну силу з перемогою, заявивши про готовність Києва до подальших зустрічей і співпраці.

Сам Мадяр після оголошення результатів закликав уряд чинного прем'єра Віктора Орбана скласти повноваження та піти у відставку. Водночас він наголосив, що прагне зробити Угорщину сильним союзником НАТО.