Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мадьяр победил на выборах в Венгрии: его политика и отношение к Украине

Ua ru
Дата публикации 13 апреля 2026 09:53
Петер Мадяр. Фото: Reuters

Новоиспеченным премьер-министром Венгрии стал политик и юрист Петер Мадьяр. Его позиции и риторика уже влияют не только на внутреннюю политику страны, но и на ее внешний курс, в частности в отношении Украины.

Что о нем известно рассказывает Новини.LIVE.

Политика Мадьяра и его отношение к Украине

Оппозиционный венгерский политик родился 16 марта 1981 года в Будапеште в семье юристов, принадлежавшей к интеллектуальной элите страны. Его дед, Эреш Пал, был судьей Верховного суда и известным телеведущим, а крестным отцом — Ференц Мадл, который в 2000-2005 годах возглавлял Венгрию.

Мадяр получил образование в элитной Пиаристской католической школе в центре столицы, где еще в юности впервые встретился с Виктором Орбаном. Впоследствии он поступил в Католический университет Петера Пазманя, где изучал право.

В 2006 году Мадьяр женился на Юдит Варге, которая впоследствии стала министром юстиции и одной из ключевых фигур в правительстве Орбана. Супруги воспитывают троих сыновей, однако в марте 2023 года они объявили о разводе, назвав брак "напряженным с обеих сторон".

Читайте также:

После разрыва отношений между Мадяром и Варгой разгорелся громкий скандал. Политик обнародовал запись их частного разговора, в котором она якобы упоминала о вмешательстве властей в деликатные дела. Это вызвало широкий резонанс в обществе. В ответ Варга обвинила бывшего мужа в шантаже и заявила, что он использует личные материалы в политических целях.

Что известно о Петере Мадьяре
Петер Мадьяр во время интервью. Фото: Reuters

Еще год назад Мадьяр оставался малоизвестным чиновником, связанным с госструктурами, однако в 2024 году он резко дистанцировался от власти на фоне громкого политического скандала. После этого он начал активную публичную деятельность, критикуя систему управления и призывая к ее перезагрузке.

Впоследствии Мадьяр возглавил политическую силу "Тиса", которая быстро обрела популярность. Уже на выборах в Европарламент партия получила около 30% голосов, а менее чем за год стала серьезным конкурентом для действующей власти. Политик позиционирует себя как инсайдер, который хорошо понимает механизмы государственной системы и стремится изменить ее изнутри.

Важной частью его стратегии стало формирование команды без классического политического бэкграунда. Мадьяр делает ставку на представителей бизнеса и экспертной среды, рассчитывая на эффективное управление и восстановление доверия международных партнеров, в частности Европейского Союза.

В то же время позиция Мадьяра по Украине остается сдержанной. Его политическая сила не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС, а ее представители в Европарламенте нередко воздерживаются во время голосований, связанных с поддержкой Киева или формулировками по России.

Политик также выступает за более прагматичные отношения с Брюсселем и подчеркивает необходимость сбалансированной внешней политики. Это включает сохранение определенного уровня диалога с Москвой, что свидетельствует об осторожном подходе к геополитическим вопросам.

Как писали Новини.LIVE, в Венгрии 12 апреля состоялись парламентские выборы, по итогам которых почти со 100% подсчитанных голосов победу одержала оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил политика и его политическую силу с победой, заявив о готовности Киева к дальнейшим встречам и сотрудничеству.

Сам Мадьяр после объявления результатов призвал правительство действующего премьера Виктора Орбана сложить полномочия и уйти в отставку. В то же время он подчеркнул, что стремится сделать Венгрию сильным союзником НАТО.

Венгрия Украина Петер Мадяр
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации