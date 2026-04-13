Мадьяр победил на выборах в Венгрии: его политика и отношение к Украине

Петер Мадяр. Фото: Reuters

Новоиспеченным премьер-министром Венгрии стал политик и юрист Петер Мадьяр. Его позиции и риторика уже влияют не только на внутреннюю политику страны, но и на ее внешний курс, в частности в отношении Украины.

Политика Мадьяра и его отношение к Украине

Оппозиционный венгерский политик родился 16 марта 1981 года в Будапеште в семье юристов, принадлежавшей к интеллектуальной элите страны. Его дед, Эреш Пал, был судьей Верховного суда и известным телеведущим, а крестным отцом — Ференц Мадл, который в 2000-2005 годах возглавлял Венгрию.

Мадяр получил образование в элитной Пиаристской католической школе в центре столицы, где еще в юности впервые встретился с Виктором Орбаном. Впоследствии он поступил в Католический университет Петера Пазманя, где изучал право.

В 2006 году Мадьяр женился на Юдит Варге, которая впоследствии стала министром юстиции и одной из ключевых фигур в правительстве Орбана. Супруги воспитывают троих сыновей, однако в марте 2023 года они объявили о разводе, назвав брак "напряженным с обеих сторон".

Читайте также:

После разрыва отношений между Мадяром и Варгой разгорелся громкий скандал. Политик обнародовал запись их частного разговора, в котором она якобы упоминала о вмешательстве властей в деликатные дела. Это вызвало широкий резонанс в обществе. В ответ Варга обвинила бывшего мужа в шантаже и заявила, что он использует личные материалы в политических целях.

Еще год назад Мадьяр оставался малоизвестным чиновником, связанным с госструктурами, однако в 2024 году он резко дистанцировался от власти на фоне громкого политического скандала. После этого он начал активную публичную деятельность, критикуя систему управления и призывая к ее перезагрузке.

Впоследствии Мадьяр возглавил политическую силу "Тиса", которая быстро обрела популярность. Уже на выборах в Европарламент партия получила около 30% голосов, а менее чем за год стала серьезным конкурентом для действующей власти. Политик позиционирует себя как инсайдер, который хорошо понимает механизмы государственной системы и стремится изменить ее изнутри.

Важной частью его стратегии стало формирование команды без классического политического бэкграунда. Мадьяр делает ставку на представителей бизнеса и экспертной среды, рассчитывая на эффективное управление и восстановление доверия международных партнеров, в частности Европейского Союза.

В то же время позиция Мадьяра по Украине остается сдержанной. Его политическая сила не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС, а ее представители в Европарламенте нередко воздерживаются во время голосований, связанных с поддержкой Киева или формулировками по России.

Политик также выступает за более прагматичные отношения с Брюсселем и подчеркивает необходимость сбалансированной внешней политики. Это включает сохранение определенного уровня диалога с Москвой, что свидетельствует об осторожном подходе к геополитическим вопросам.

Как писали Новини.LIVE, в Венгрии 12 апреля состоялись парламентские выборы, по итогам которых почти со 100% подсчитанных голосов победу одержала оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил политика и его политическую силу с победой, заявив о готовности Киева к дальнейшим встречам и сотрудничеству.

Сам Мадьяр после объявления результатов призвал правительство действующего премьера Виктора Орбана сложить полномочия и уйти в отставку. В то же время он подчеркнул, что стремится сделать Венгрию сильным союзником НАТО.