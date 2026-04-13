Мадяр призвал Орбана уйти в отставку и пообещал усилить НАТО

Петер Мадяр. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Лидер партии "Тиса" Петер Мадяр, победившей на выборах в Венгрии, призвал правительство премьер-министра Виктора Орбана немедленно сложить полномочия и уйти в отставку. В то же время он обещает сделать страну сильным союзником НАТО.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию выступления Мадяра после выборов.

Что сказал Мадяр об Орбане и НАТО

После того, как стали известны почти окончательно результаты выборов, по итогам которых партия "Тиса" гарантировано получит две трети мест в парламенте, Мадяр вышел к избирателям и выступил с речью. Имея эти данные он заверил сторонников, что его партия сможет "перезагрузить" Венгрию.

""Тиса" и Венгрия выиграли выборы. С большим, огромным отрывом. У нас будет две трети в парламенте, и это позволит нам провести лёгкую трансформацию, которая также будет мирной", — сказал Мадяр.

Он высказал мнение, что проигравший выборы премьер Виктор Орбан должен передать руководство страной, не дожидаясь того времени, когда эти процессы завершатся сами собой.

"Я призываю правительство к отставке. Нам нужно переходное правительство. Призываю правительство (Орбана — Ред.): нужно покинуть свой офис", — заявил политик.

Кроме того, он попросил чиновников правительства координировать свои действия со следующей властью, отметим, что если они хотят принять решения, то пусть звонят ему и советуются.

Петер Мадяр сделал еще некоторые заявление. В частности, он пообещал сделать Венгрию сильным союзников ЕС и НАТО.

"Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и ее независимость. Венгрия снова станет сильным союзником в Евросоюзе и НАТО", — подчеркнул он.

Также политик пообещал, что совершил визит в Брюссель, чтобы разблокировать европейское финансирование, которое было заморожено при премьер-министре Викторе Орбане.

Несколько часов назад Новини.LIVE сообщало, что ЦИК Венгрии подсчитала 97,35% голосов. Из них 69,35% избирателей отдали свои голоса партии "Тиса". Таким образом данная партия забирает 138 мест в парламенте из 199 возможных. То есть, чуть больше, чем конституционное большинство.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Петера Мадяра с победой. Он добавил, что Киев готов к диалогу с Будапештом.