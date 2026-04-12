Зеленский поздравил Мадьяра с победой над Орбаном

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Петера Мадяра и его партию "Тиса" с победой на парламентских выборах в Венгрии. Он дал понять, что Киев готов к встречам и совместной работе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост главы государства в Telegram.

"Поздравляю Петера Мадяра и партию TISZA с убедительной победой. Важно, когда побеждает конструктивный подход", — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, и Киев готов развивать это сотрудничество с Венгрией.

Он добавил, что Европа и каждое европейское государство должны становиться сильнее, отметив, что миллионы европейцев стремятся к сотрудничеству и стабильности.

"Мы готовы к встречам и совместной конструктивной работе на благо обоих народов, а также ради мира, безопасности и стабильности в Европе", — резюмировал Зеленский.

Зеленский поздравил Мадьяра с победой на выборах. Фото: скриншот

Ранее Новини.LIVE сообщали, что по подсчетам более 80% голосов партия "Тиса" одерживает победу и получает конституционное большинство в парламенте. На этом фоне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Венгрии бьется европейское сердце.

Также мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже признал, что он и его партия "Фидас" проиграли. Он сказал, что хоть подсчеты еще не окончательные, но результат уже очевиден.