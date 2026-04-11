Трамп сделал заявление о будущем Венгрии и Орбана

Дональд Трамп на авиабазе Эндрюс в Мэриленде.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности оказать экономическую поддержку Венгрии. Речь идет о возможном сотрудничестве в случае сохранения власти премьер-министра Виктора Орбана после выборов. Соответствующее заявление Трамп сделал публично, когда комментировал перспективы двусторонних отношений Венгрии и США.

Дональд Трамп подчеркнул, что США могут задействовать экономические ресурсы для укрепления венгерской экономики, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на публикацию главы Белого дома в социальной сети Truth Social.

США готовы поддержать Венгрию

Президент Дональд Трамп подчеркнул, что подобная практика уже применялась в отношении союзников США в прошлом. Он отметил, что Вашингтон заинтересован в стабильных партнерах в Европе. Венгрия, по его словам, может рассчитывать на поддержку при сохранении текущего политического курса. В заявлении также прозвучал акцент на инвестициях в долгосрочное развитие страны.

"Моя администрация готова использовать всю экономическую мощь США для укрепления экономики Венгрии, как мы это делали для наших больших союзников в прошлом, если премьер-министр Виктор Орбан и венгерский народ когда-либо в этом будут нуждаться. Мы рады инвестировать в будущее процветание, которое будет обеспечено благодаря дальнейшему руководству Орбана. Мы считаем его сильным лидером", — написал Трамп.

Заявление прозвучало на фоне обсуждений будущего политического курса Венгрии и ее роли в международных отношениях. Вопрос возможной поддержки со стороны США рассматривается как фактор, способный повлиять на экономическую динамику страны. При этом официальные решения по конкретным программам сотрудничества пока не объявлены.

