Главная Новости дня Трамп заявил о готовности поддержать экономику Венгрии после победы Орбана

Трамп заявил о готовности поддержать экономику Венгрии после победы Орбана

Дата публикации 11 апреля 2026 01:56
Трамп сделал заявление о будущем Венгрии и Орбана
Дональд Трамп на авиабазе Эндрюс в Мэриленде. Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности оказать экономическую поддержку Венгрии. Речь идет о возможном сотрудничестве в случае сохранения власти премьер-министра Виктора Орбана после выборов. Соответствующее заявление Трамп сделал публично, когда комментировал перспективы двусторонних отношений Венгрии и США.

Дональд Трамп подчеркнул, что США могут задействовать экономические ресурсы для укрепления венгерской экономики, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на публикацию главы Белого дома в социальной сети Truth Social.

США готовы поддержать Венгрию

Президент Дональд Трамп подчеркнул, что подобная практика уже применялась в отношении союзников США в прошлом. Он отметил, что Вашингтон заинтересован в стабильных партнерах в Европе. Венгрия, по его словам, может рассчитывать на поддержку при сохранении текущего политического курса. В заявлении также прозвучал акцент на инвестициях в долгосрочное развитие страны.

"Моя администрация готова использовать всю экономическую мощь США для укрепления экономики Венгрии, как мы это делали для наших больших союзников в прошлом, если премьер-министр Виктор Орбан и венгерский народ когда-либо в этом будут нуждаться. Мы рады инвестировать в будущее процветание, которое будет обеспечено благодаря дальнейшему руководству Орбана. Мы считаем его сильным лидером", — написал Трамп. 

Виктор Орбан во время предвыборной кампании в Венгрии 10 апреля 2026 года
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Reuters/Leonhard Foeger

Заявление прозвучало на фоне обсуждений будущего политического курса Венгрии и ее роли в международных отношениях. Вопрос возможной поддержки со стороны США рассматривается как фактор, способный повлиять на экономическую динамику страны. При этом официальные решения по конкретным программам сотрудничества пока не объявлены. 

Напомним, портал Новини.LIVE цитировал вице-президента США Джей Ди Вэнса, который поддержал Виктора Орбана

Ранее портал Новини.LIVE сообщал о ситуации перед выборами в Венгрии, где политическая сила Виктора Орбана уступает сопернику. 

США Дональд Трамп Венгрия Виктор Орбан выборы в Венгрии
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
