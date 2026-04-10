Главная Новости дня Оппозиция опережает Орбана на 20%: ситуация перед выборами в Венгрии

Оппозиция опережает Орбана на 20%: ситуация перед выборами в Венгрии

Дата публикации 10 апреля 2026 06:19
Премьер Венгрии Виктор Орбан. Фото: Reuters

Накануне парламентских выборов в Венгрии оппозиционная партия Tisza существенно опережает правящую коалицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Fidesz. Tisza возглавляет Петер Мадьяр — бывший представитель власти, который перешел в оппозицию и выступает с антикоррупционной программой и призывами к более тесному сотрудничеству с Европейским Союзом. Разрыв между политическими силами составляет более 20%.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на результаты опросов исследовательского центра Median.

Результаты опроса относительно голосования за Орбана и Мадьяра

Согласно данным исследования, Tisza имеет около 58% поддержки среди избирателей. В то время как Fidesz имеет примерно 35%.

Результаты опроса по поддержке на выборах в Венгрии. Фото: Median

Аналитики считают, что таким образом Tisza может рассчитывать примерно на 124 места в парламенте из 199, что позволило бы партии самостоятельно сформировать правительство. Для Fidesz Орбана в таком случае прогнозируют около 75 мандатов, что означало бы потерю большинства.

Особенность венгерской избирательной системы

Однако, несмотря на то, что социологические опросы фиксируют преимущество оппозиции, это еще не гарантирует ей победы на выборах. Ведь в венгерской избирательной системе ключевую роль играет не только общее количество голосов, а прежде всего распределение мандатов в парламенте.

Часть депутатов избирается в одномандатных округах по принципу "победитель получает все". То есть кандидат, набравший даже минимальное преимущество, получает мандат, тогда как голоса за других фактически не влияют на результат в этом округе. Именно эта особенность часто играет в пользу крупных и хорошо организованных политических сил.

По данным венгерских СМИ, партия Орбана Fidesz имеет стабильную поддержку в регионах и способна эффективно выигрывать большинство округов, даже если в целом по стране уступает оппонентам. Зато партия Мадьяра сосредотачивает поддержку преимущественно в крупных городах. Поэтому окончательный результат выборов будет зависеть не только от уровня поддержки, но и от того, как эти голоса будут распределены между округами.

Какая явка на выборах прогнозируется

89% опрошенных заявили, что они обязательно примут участие в выборах. Это чрезвычайно высокая явка по сравнению с предыдущим голосованием в стране.

47% населения, имеющего право голоса, ожидают, что партия Мадьяра победит на выборах и только 35% делают ставку на победу Fidesz.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на генерал-майора запаса СБУ Виктора Ягуна, Орбан может попытаться сфальсифицировать результаты выборов. В случае, если Орбан проиграет выборы, то он официально будет оставаться в должности до июня. По словам эксперта, в этот период может возникнуть политический мятеж.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Иванна Чайка
