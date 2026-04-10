Опозиція випереджає Орбана на 20%: ситуація перед виборами в Угорщині

Напередодні парламентських виборів в Угорщині опозиційна партія Tisza суттєво випереджає правлячу коаліцію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Fidesz. Tisza очолює Петер Мадяр — колишній представник влади, який перейшов в опозицію та виступає з антикорупційною програмою і закликами до тіснішої співпраці з Європейським Союзом. Розрив між політичними силами становить більше 20%.

Результати опитування щодо голосування за Орбана та Мадяра

Згідно з даними дослідження, Tisza має близько 58% підтримки серед виборців. У той час як Fidesz має приблизно 35%.

Аналітики вважають, що таким чином Tisza може розраховувати приблизно на 124 місця у парламенті зі 199, що дозволило б партії самостійно сформувати уряд. Для Fidesz Орбана у такому випадку прогнозують близько 75 мандатів, що означало б втрату більшості.

Особливість угорської виборчої системи

Проте, попри те, що соціологічні опитування фіксують перевагу опозиції, це ще не гарантує їй перемоги на виборах. Адже в угорській виборчій системі ключову роль відіграє не лише загальна кількість голосів, а насамперед розподіл мандатів у парламенті.

Читайте також:

Частина депутатів обирається в одномандатних округах за принципом "переможець отримує все". Тобто кандидат, який набрав навіть мінімальну перевагу, здобуває мандат, тоді як голоси за інших фактично не впливають на результат у цьому окрузі. Саме ця особливість часто грає на користь великих і добре організованих політичних сил.

За даними угорських ЗМІ, партія Орбана Fidesz має стабільну підтримку в регіонах і здатна ефективно вигравати більшість округів, навіть якщо загалом по країні поступається опонентам. Натомість партія Мадяра зосереджує підтримку переважно у великих містах. Тому остаточний результат виборів залежатиме не лише від рівня підтримки, а й від того, як ці голоси будуть розподілені між округами.

Яка явка на виборах прогнозується

89% опитуваних заявили, що вони обов'язково візьмуть участь у виборах. Це надзвичайно висока явка, порівняно з попереднім голосуванням у країні.

47% населення, яке має право голосу, очікують, що партія Мадяра переможе на виборах і лише 35% роблять ставку на перемогу Fidesz.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на генерал-майора запасу СБУ Віктора Ягуна, Орбан може спробувати сфальсифікувати результати виборів. У випадку, якщо Орбан програє вибори, то він офіційно залишатиметься на посаді до червня. За словами експерта, у цей період може виникнути політичний заколот.