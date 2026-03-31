Угорщина лобіює зняття санкцій з окремих осіб РФ: стенограма розмови Сіятро

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Фото: REUTERS/Omar Havana

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто міг активно сприяти зняттю санкцій Євросоюзу з окремих російських осіб. Він наполягав на виключенні з чорних списків ЄС олігархів, зокрема сестри Алішера Усманова. Політик зазначав, що у цьому "також допомагає уряд Словаччини".

Як повідомляє Новини.LIVE, про це свідчать аудіозаписи та стенограми розмов, які оприлюднили журналісти The Insider разом із партнерами-розслідувачами.

Угорщина наполягає на знятті санкцій з російських олігархів

За даними розслідувачів, Сіярто підтримував регулярний контакт із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим і використовував ці зв'язки для просування інтересів російського бізнесу на рівні ЄС. У розмовах угорський дипломат нібито погоджувався допомогти з виключенням окремих осіб зі санкційних списків.

Зокрема, йдеться про сестру російського олігарха Алішера Усманова — Гульбахор Ісмаїлову. Під час однієї з телефонних розмов Лавров прямо звернувся до Сіярто з проханням посприяти її виключенню із санкційного переліку ЄС. У відповідь угорський міністр запевнив, що разом зі словацькою стороною вже готує відповідну ініціативу та зробить усе можливе для позитивного рішення.

Крім того, за інформацією розслідувачів, Сіярто заявляв російським чиновникам про наміри блокувати нові санкційні пакети Євросоюзу, а також допомагати російським компаніям уникати обмежень. Такі дії могли здійснюватися у координації з окремими країнами ЄС.

Журналісти також звертають увагу на характер комунікації між Сіярто та Лавровим — у записах вони демонструють спільну критику політики ЄС і негативне ставлення до проукраїнської позиції блоку.

У підсумку, через кілька місяців після цих контактів Гульбахор Ісмаїлову дійсно виключили зі санкційного списку ЄС.

"Дружні стосунки Сіярто з Лавровим, хоча й раніше згадувалися у пресі, ніколи раніше не були задокументовані, а витік телефонних розмов демонстрував би повний масштаб їхньої змови. Окрім виконання покладених на нього обов'язків, Сіярто регулярно інформував Лаврова про деталі нібито конфіденційних обговорень європейських дипломатів", — йдеться у матеріалі.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше прем'р Словаччини Роберт Фіцо пригрозив заблокувати 20-й пакет санкцій проти Росії. Він вимагає від Європейської комісії вплинути на Україну щодо відновлення постачання трубопроводом "Дружба".

Проти рішень на користь України виступає також Віктор Орбан. Він заявив, що не буде голосувати за кредит для Києва у розмірі 90 млрд євро, теж вимагаючи відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба".

На тлі цього в Європейському союзі стали менше довіряти угорському уряду. З'явилась інформація, що Віктора Орбана та Петра Сійярто обмежуватимуть від переговорів, де фігурує секретна інформація. Там вважають, що угорські політики можуть "зливати" чутливі дані в Кремль.