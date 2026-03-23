У ЄС бояться, що через Орбана секретні дані йдуть до Кремля

Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Yves Herman

У Брюсселі дедалі частіше відсувають Угорщину від чутливих переговорів і обмежують для неї доступ до конфіденційних матеріалів через побоювання, що інформація із закритих зустрічей може потрапляти до Москви. Попри нові звинувачення, публічної відповіді ЄС до парламентських виборів в Угорщині 12 квітня, ймовірно, не буде.

Про це йдеться у статті Politico.

У Євросоюзі посилюють неформальну ізоляцію Угорщини в питаннях, де йдеться про делікатну дипломатичну інформацію. За даними європейських дипломатів і посадовців, Будапешту скорочують доступ до конфіденційних матеріалів, а частину чутливих переговорів проводять у менших групах.

Причина цього, за словами співрозмовників, одна: у Брюсселі бояться витоку інформації до Кремля. Новий сплеск підозр спричинили слова прем'єра Польщі Дональда Туска, який заявив, що повідомлення про те, що "люди Орбана" детально інформують Москву про засідання Ради ЄС, не повинні нікого дивувати. За його словами, такі підозри існували давно, і саме тому він сам на зустрічах висловлюється лише настільки, наскільки це необхідно.

Паралельно The Washington Post повідомила, що уряд Віктора Орбана зберігав тісні контакти з Москвою впродовж усієї війни проти України, а глава МЗС Угорщини Петер Сійярто нібито використовував перерви під час зустрічей із колегами з ЄС, щоб передавати інформацію Сергію Лаврову.

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс сказав, що ще у 2024 році його попереджали про те, що угорська сторона може передавати почуте на засіданнях Росії. Через це, за його словами, він і його колеги свідомо обмежували те, що говорили в присутності Сійярто. Він також згадав, що ще перед самітом НАТО у Вільнюсі 2023 року угорську делегацію фактично усували від найчутливіших переговорів, а змістовне обговорення продовжували вже без неї.

У матеріалі також йдеться, що Бухарестська дев'ятка раніше розглядала можливість не залучати Будапешт до свого формату через відсутність згоди щодо підтримки України.

В ЄС сподіваються на результати виборів в Угорщині 12 квітня

Попри серйозність звинувачень, у ЄС поки не хочуть переводити ситуацію в офіційний конфлікт. П'ятеро дипломатів заявили, що будь-яка формальна реакція, ймовірно, залежатиме від підсумків виборів 12 квітня. У Брюсселі побоюються, що до голосування Орбан використає будь-який тиск з боку ЄС у власній кампанії.

Разом з тим усередині Союзу дедалі частіше звучать жорсткіші оцінки. Один із дипломатів прямо сказав, що така ситуація підриває довіру, співпрацю і цілісність Євросоюзу. Інший визнав, що якщо Орбан збереже владу, Брюсселю доведеться шукати інші способи реагування.

На тлі нових підозр у ЄС також обговорюють посилення режиму секретності. Один із дипломатів заявив, що аргументів на користь засекречення частини матеріалів стало більше, хоча сам по собі гриф "секретно" не є панацеєю.

Угорщина відкидає усі звинувачення і скаржиться на тиск

В Угорщині всі звинувачення відкидають. Міністр у справах ЄС Янош Бока назвав повідомлення "фейковими новинами" і пов'язав їх із перебігом виборчої кампанії, заявивши, що це спроба вдарити по партії "Фідес". Петер Сійярто, своєю чергою, заявив, що йдеться про "теорії змови, більш абсурдні, ніж будь-що раніше".

Тим часом лідер угорської опозиції Петер Мадяр на мітингу назвав дії Сійярто "відвертою державною зрадою", заявивши, що він зрадив не лише власну країну, а й Європу.

Стосунки між Україною та Угорщиною помітно зіпсувалися за останній час. Угорщина блокує передачу Україні кредиту на 90 млрд євро, посилаючись на припинення роботи нафтопроводу "Дружба". Мовляв, якщо робота нафтового вузла поновиться, то рішення про передачу коштів можуть розблокувати. Водночас у Євросоюзі заявили, що готові надати всебічну допомогу для відновлення роботи "Дружби", яка припинила роботу після масованих російських атак.

Окрім того, Будапешт блокує будь-які рішення та ініціативи щодо євроінтеграції України.

Значно погіршилися дипломатичні стосунки після того, як в Угорщині викрали українські інкасаторські автомобілі банку "Ощадбанк". Відомо, що угорці жорстоко поводилися з працівниками та грубо порушили їх права. Щобільше, кошти та золото, які перевозили в автівках, залишилися в Угорщині.