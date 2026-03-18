Тихий: доля нафтопроводу Дружба залежить від рішення СБУ

Спікер МЗС України Георгій Тихий. Фото: МЗС

Питання допуску іноземних представників до нафтопроводу "Дружба" в Україні вирішуватиметься на рівні Служби безпеки України. Йдеться про стратегічний об'єкт, доступ до якого обмежений в умовах воєнного стану. Інтерес до перевірки стану трубопроводу раніше виявила угорська сторона.

У МЗС зазначили, що Україна підтримує контакт з Угорщиною та Словаччиною з питань функціонування нафтопроводу, повідомляє портал Новини.LIVE.

Також українська сторона вже надала Європейській комісії орієнтовні терміни можливого відновлення об'єкта. При цьому представники Угорщини, які прибули в Україну для обговорення ситуації, не мали офіційного статусу делегації та запланованих зустрічей.

В умовах воєнного стану будь-які рішення щодо допуску до об'єктів критичної інфраструктури ухвалюються з урахуванням питань безпеки. Нафтопровід "Дружба" належить до таких об'єктів, тому контроль за доступом залишається на рівні профільних служб. Це пояснює необхідність додаткового узгодження з боку держави.

Нафтопровід Дружба. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

"В умовах воєнного стану рішення про допуск на стратегічний об'єкт ухвалює Служба безпеки України. Ми перебуваємо в контакті з Угорщиною та Словаччиною щодо ситуації навколо нафтопроводу. Українська сторона вже передала Європейській комісії орієнтовні терміни відновлення", — заявив Тихий.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Антоніу Кошти повідомили, що Україна погодилася на пропозицію щодо технічної допомоги та фінансування для відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Раніше Угорщина знову використовувала тему нафтопроводу "Дружба" як ультиматум у переговорах щодо надання Україні 90 млрд євро.