Головна Новини дня Тихий: доля нафтопроводу Дружба залежить від рішення СБУ

Дата публікації: 18 березня 2026 23:52
Спікер МЗС України Георгій Тихий. Фото: МЗС

Питання допуску іноземних представників до нафтопроводу "Дружба" в Україні вирішуватиметься на рівні Служби безпеки України. Йдеться про стратегічний об'єкт, доступ до якого обмежений в умовах воєнного стану. Інтерес до перевірки стану трубопроводу раніше виявила угорська сторона.

У МЗС зазначили, що Україна підтримує контакт з Угорщиною та Словаччиною з питань функціонування нафтопроводу, повідомляє портал Новини.LIVE.

Що заважає доступу до "Дружби"

Також українська сторона вже надала Європейській комісії орієнтовні терміни можливого відновлення об'єкта. При цьому представники Угорщини, які прибули в Україну для обговорення ситуації, не мали офіційного статусу делегації та запланованих зустрічей.

В умовах воєнного стану будь-які рішення щодо допуску до об'єктів критичної інфраструктури ухвалюються з урахуванням питань безпеки. Нафтопровід "Дружба" належить до таких об'єктів, тому контроль за доступом залишається на рівні профільних служб. Це пояснює необхідність додаткового узгодження з боку держави.

Часть нефтепровода Дружба на территории Венгрии в 2022 году
Нафтопровід Дружба. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

"В умовах воєнного стану рішення про допуск на стратегічний об'єкт ухвалює Служба безпеки України. Ми перебуваємо в контакті з Угорщиною та Словаччиною щодо ситуації навколо нафтопроводу. Українська сторона вже передала Європейській комісії орієнтовні терміни відновлення", — заявив Тихий.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Антоніу Кошти повідомили, що Україна погодилася на пропозицію щодо технічної допомоги та фінансування для відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Раніше Угорщина знову використовувала тему нафтопроводу "Дружба" як ультиматум у переговорах щодо надання Україні 90 млрд євро.

Угорщина Словаччина Україна нафтопровід Дружба Георгій Тихий
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
