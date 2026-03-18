Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Тихий: судьба нефтепровода Дружба зависит от решения СБУ

Ua ru
Дата публикации 18 марта 2026 23:52
Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото: МИД

Вопрос допуска иностранных представителей к нефтепроводу "Дружба" в Украине будет решаться на уровне Службы безопасности Украины. Речь идет о стратегическом объекте, доступ к которому ограничен в условиях военного положения. Интерес к проверке состояния трубопровода ранее проявила венгерская сторона.

В МИД отметили, что Украина поддерживает контакт с Венгрией и Словакией по вопросам функционирования нефтепровода, сообщает портал Новини.LIVE.

Также украинская сторона уже предоставила Европейской комиссии ориентировочные сроки возможного восстановления объекта. При этом представители Венгрии, прибывшие в Украину для обсуждения ситуации, не имели официального статуса делегации и запланированных встреч. 

В условиях военного положения любые решения по допуску к объектам критической инфраструктуры принимаются с учетом вопросов безопасности. Нефтепровод "Дружба" относится к таким объектам, поэтому контроль за доступом остается на уровне профильных служб. Это объясняет необходимость дополнительного согласования со стороны государства.

Часть нефтепровода Дружба на территории Венгрии в 2022 году
Нефтепровод Дружба. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

"В условиях военного положения решение о допуске на стратегический объект принимает Служба безопасности Украины. Мы находимся в контакте с Венгрией и Словакией по ситуации вокруг нефтепровода. Украинская сторона уже передала Европейской комиссии ориентировочные сроки восстановления", — заявил Тихий. 

Президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошты сообщили, что Украина согласилась на предложение о технической помощи и финансировании для восстановления работы нефтепровода "Дружба". 

Ранее Венгрия снова использовала тему нефтепровода "Дружба" в качестве ультиматума в переговорах по предоставлению Украине 90 млрд евро.

Венгрия Словакия Украина нефтепровод Дружба Георгий Тихий
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации