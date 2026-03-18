Тихий: судьба нефтепровода Дружба зависит от решения СБУ

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото: МИД

Вопрос допуска иностранных представителей к нефтепроводу "Дружба" в Украине будет решаться на уровне Службы безопасности Украины. Речь идет о стратегическом объекте, доступ к которому ограничен в условиях военного положения. Интерес к проверке состояния трубопровода ранее проявила венгерская сторона.

В МИД отметили, что Украина поддерживает контакт с Венгрией и Словакией по вопросам функционирования нефтепровода, сообщает портал Новини.LIVE.

Также украинская сторона уже предоставила Европейской комиссии ориентировочные сроки возможного восстановления объекта. При этом представители Венгрии, прибывшие в Украину для обсуждения ситуации, не имели официального статуса делегации и запланированных встреч.

В условиях военного положения любые решения по допуску к объектам критической инфраструктуры принимаются с учетом вопросов безопасности. Нефтепровод "Дружба" относится к таким объектам, поэтому контроль за доступом остается на уровне профильных служб. Это объясняет необходимость дополнительного согласования со стороны государства.

Нефтепровод Дружба. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

"В условиях военного положения решение о допуске на стратегический объект принимает Служба безопасности Украины. Мы находимся в контакте с Венгрией и Словакией по ситуации вокруг нефтепровода. Украинская сторона уже передала Европейской комиссии ориентировочные сроки восстановления", — заявил Тихий.

Президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошты сообщили, что Украина согласилась на предложение о технической помощи и финансировании для восстановления работы нефтепровода "Дружба".

Ранее Венгрия снова использовала тему нефтепровода "Дружба" в качестве ультиматума в переговорах по предоставлению Украине 90 млрд евро.