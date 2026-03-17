Фон дер Ляйен: Украина согласилась на восстановление "Дружбы"

Фон дер Ляйен: Украина согласилась на восстановление "Дружбы"

Дата публикации 17 марта 2026 18:13
Фон дер Ляйен: Украина согласилась на восстановление "Дружбы"
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Украина согласилась на предложение Европейского Союза о технической помощи и финансировании для восстановления работы нефтепровода "Дружба" после российских атак. Речь идет о восстановлении транзита нефти в Венгрию и Словакию, который был остановлен из-за повреждения инфраструктуры. Европейские специалисты готовы оперативно присоединиться к работам.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на совместное заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Антониу Кошты.

В заявлении говорится, что Украина согласилась на предложение Европейского Союза о технической помощи и финансировании для восстановления работы нефтепровода "Дружба", который получил повреждения в результате российских атак.

Отмечается, что после ударов РФ 27 января, которые привели к остановке поставок нефти в Венгрию и Словакию, ЕС вместе с государствами-членами и Украиной начал переговоры по восстановлению транзита.

В Брюсселе добавили, что украинская сторона поддержала предложенную помощь, а европейские эксперты готовы немедленно присоединиться к работам.

В Евросоюзе отмечают, что ключевым приоритетом остается энергетическая безопасность стран региона. В то же время там заявили о продолжении работы над альтернативными маршрутами поставок нероссийской нефти в государства Центральной и Восточной Европы.

Україна погодилася на пропозицію ЄС щодо відновлення Дружби
Скриншот заявления Урсулы фон дер Ляйен и Антониу Кошты
Україна погодилася на пропозицію ЄС щодо відновлення Дружби
Скриншот сообщения Урсулы фон дер Ляйен/X

Впоследствии стало известно, что из заявления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Евросовета Антониу Кошты относительно нефтепровода "Дружба" убрали упоминание о связи его восстановления с финансовой помощью Украине и новыми санкциями против России. Речь идет о кредите ЕС в 90 млрд евро и подготовке 20 пакета санкций.

Текст заявления отредактировали уже после публикации — изменения появились как на сайтах европейских институтов, так и в их соцсетях.

В финальной версии осталась лишь информация о том, что ЕС готов предоставить техническую помощь и средства для ремонта нефтепровода, а Украина согласилась на это предложение. В то же время фраза о том, что запуск "Дружбы" является условием для обсуждения финансовой поддержки Украины и новых санкций, в документе больше не упоминается.

Недавно Будапешт выдвинул Киеву условия по получению финансовой помощи ЕС на 90 млрд евро. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не поддержит решение о выделении средств Украине и новые санкции против России, пока не будут возобновлены поставки российской нефти в Венгрию и Словакию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что европейские партнеры ожидают от Украины четких сроков возможного возобновления работы нефтепровода "Дружба". По словам главы государства, этот вопрос обсуждается с руководством ЕС, и Киев должен предоставить ориентировочные даты с учетом технических возможностей.

Ранее, 11 марта, венгерская делегация во главе с представителем Министерства энергетики Габором Чепеком прибыла в Украину, чтобы оценить состояние нефтепровода "Дружба" и возможность его восстановления. До этого они провели переговоры в Братиславе и планируют консультации с украинскими властями и представителями ЕС.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
