Венгрия назвала Украине условия для получения кредита 90 млрд евро

Петер Сийярто

На заседании Совета ЕС по иностранным делам 16 марта Венгрия снова использовала тему нефтепровода "Дружба", как ультиматум в переговорах по Украине. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прямо дал понять, что Будапешт будет блокировать как финансовые решения в пользу Киева, так и новые санкции против России, пока не возобновится транзит российской нефти в Венгрию и Словакию.

По словам Сийярто, венгерская сторона не видит оснований соглашаться на решения, выгодные Украине, пока не возобновится прокачка нефти.

"Все очень просто. Пока мы находимся в условиях нефтяной блокады, мы не собираемся соглашаться с этим решением", — заявил он.

Этим Будапешт не ограничился. Венгерский министр дал понять, что спор вокруг "Дружбы" напрямую влияет и на другие решения ЕС. По его словам, пока ситуация с трубопроводом не изменится, Венгрия не готова двигаться ни по 90 млрд евро для Украины, ни по другой финансовой помощи, ни по 20-му пакету санкций Евросоюза против России.

Сийярто также настаивает, что сам трубопровод технически пригоден к работе и никаких инженерных препятствий для возобновления поставок нет. В то же время Украина ранее объясняла остановку тем, что в конце января российский удар повредил оборудование "Дружбы" на западе страны. Венгрия и Словакия, напротив, возлагают ответственность за затяжную паузу именно на Киев.

По данным Reuters, лидеры ЕС согласовали этот заем еще на саммите в декабре, но для его запуска нужны дальнейшие решения. Председатель Европейского совета Антониу Кошта ранее отдельно призвал Виктора Орбана не отступать от договоренностей, достигнутых всеми членами ЕС.

Отметим, что несколько дней назад в Украине бывала венгерская делегация, которая хотела проверить работу нефтепровода "Дружба". Также в Евросоюзе заявляли, что Украина должна предоставить четкую информацию, когда восстановится нефтепровод "Дружба". Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в результате российских ракетных атак был поврежден один из крупнейших в Европе резервуаров из-за чего работа нефтепровода технически просто невозможна.

Позже дипломатам из 31 страны показали последствия атак России на объекты нефтяной инфраструктуры и объяснили сложности в восстановлении. Однако, в Венгрии с выводами не согласились и продолжают убеждать, что Украина якобы специально блокирует транзит нефти.

На фоне этого присоединилась и пропагандистская риторика со стороны России. Кремль запустил кампанию о том, что Украина якобы специально блокирует транзит нефти, чтобы таким образом требовать деньги и оружие.