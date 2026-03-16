Венгрия назвала Украине условия для получения кредита 90 млрд евро
На заседании Совета ЕС по иностранным делам 16 марта Венгрия снова использовала тему нефтепровода "Дружба", как ультиматум в переговорах по Украине. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прямо дал понять, что Будапешт будет блокировать как финансовые решения в пользу Киева, так и новые санкции против России, пока не возобновится транзит российской нефти в Венгрию и Словакию.
Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на Reuters.
Венгрия требует возобновления работы нефтепровода "Дружба"
По словам Сийярто, венгерская сторона не видит оснований соглашаться на решения, выгодные Украине, пока не возобновится прокачка нефти.
"Все очень просто. Пока мы находимся в условиях нефтяной блокады, мы не собираемся соглашаться с этим решением", — заявил он.
Этим Будапешт не ограничился. Венгерский министр дал понять, что спор вокруг "Дружбы" напрямую влияет и на другие решения ЕС. По его словам, пока ситуация с трубопроводом не изменится, Венгрия не готова двигаться ни по 90 млрд евро для Украины, ни по другой финансовой помощи, ни по 20-му пакету санкций Евросоюза против России.
Сийярто также настаивает, что сам трубопровод технически пригоден к работе и никаких инженерных препятствий для возобновления поставок нет. В то же время Украина ранее объясняла остановку тем, что в конце января российский удар повредил оборудование "Дружбы" на западе страны. Венгрия и Словакия, напротив, возлагают ответственность за затяжную паузу именно на Киев.
По данным Reuters, лидеры ЕС согласовали этот заем еще на саммите в декабре, но для его запуска нужны дальнейшие решения. Председатель Европейского совета Антониу Кошта ранее отдельно призвал Виктора Орбана не отступать от договоренностей, достигнутых всеми членами ЕС.
Отметим, что несколько дней назад в Украине бывала венгерская делегация, которая хотела проверить работу нефтепровода "Дружба". Также в Евросоюзе заявляли, что Украина должна предоставить четкую информацию, когда восстановится нефтепровод "Дружба". Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в результате российских ракетных атак был поврежден один из крупнейших в Европе резервуаров из-за чего работа нефтепровода технически просто невозможна.
Позже дипломатам из 31 страны показали последствия атак России на объекты нефтяной инфраструктуры и объяснили сложности в восстановлении. Однако, в Венгрии с выводами не согласились и продолжают убеждать, что Украина якобы специально блокирует транзит нефти.
На фоне этого присоединилась и пропагандистская риторика со стороны России. Кремль запустил кампанию о том, что Украина якобы специально блокирует транзит нефти, чтобы таким образом требовать деньги и оружие.
