Головна Новини дня Угорщина назвала Україні умови для отримання кредиту 90 млрд євро

Угорщина назвала Україні умови для отримання кредиту 90 млрд євро

Дата публікації: 16 березня 2026 14:34
Угорщина назвала Україні умови для отримання кредиту 90 млрд євро
Петер Сійярто Фото: REUTERS/Omar Havana

На засіданні Ради ЄС у закордонних справах 16 березня Угорщина знову використала тему нафтопроводу "Дружба", як ультиматум в переговорах щодо України. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прямо дав зрозуміти, що Будапешт блокуватиме як фінансові рішення на користь Києва, так і нові санкції проти Росії, поки не відновиться транзит російської нафти до Угорщини і Словаччини.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Reuters.

За словами Сійярто, угорська сторона не бачить підстав погоджуватися на рішення, вигідні Україні, поки не поновиться прокачування нафти.

"Все дуже просто. Поки ми перебуваємо в умовах нафтової блокади, ми не збираємося погоджуватися з цим рішенням", — заявив він.

Цим Будапешт не обмежився. Угорський міністр дав зрозуміти, що суперечка навколо "Дружби" напряму впливає і на інші рішення ЄС. За його словами, поки ситуація з трубопроводом не зміниться, Угорщина не готова рухатися ні щодо 90 млрд євро для України, ні щодо іншої фінансової допомоги, ні щодо 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

Сійярто також наполягає, що сам трубопровід технічно придатний до роботи і жодних інженерних перешкод для відновлення постачання немає. Водночас Україна раніше пояснювала зупинку тим, що наприкінці січня російський удар пошкодив обладнання "Дружби" на заході країни. Угорщина та Словаччина, навпаки, покладають відповідальність за затяжну паузу саме на Київ.

За даними Reuters, лідери ЄС погодили цю позику ще на саміті в грудні, але для її запуску потрібні подальші рішення. Голова Європейської ради Антоніу Кошта раніше окремо закликав Віктора Орбана не відступати від домовленостей, досягнутих усіма членами ЄС.

Зазначимо, що кілька днів тому в Україні бувала угорська делегація, яка хотіла перевірити роботу нафтопроводу "Дружба". Також у Євросоюзі заявляли, що Україна має надати чітку інформацію, коли відновиться нафтопровід "Дружба". Президент України Володимир Зеленський зазначав, що внаслідок російських ракетних атак було пошкоджено один з найбільших у Європі резервуарів через що робота нафтопроводу технічно просто неможлива.

Пізніше дипломатам з 31 країни показали наслідки атак Росії на об'єкти нафтової інфраструктури та пояснили складнощі у відбудові. Проте, в Угорщині з висновками не погодилися та продовжують переконувати, що Україна нібито спеціально блокує транзит нафти.

На тлі цього приєдналася й пропагандистська риторика з боку Росії. Кремль запустив кампанію про те, що Україна нібито спеціально блокує транзит нафти, щоб таким чином вимагати гроші та зброю. 

Європейський союз кредити Угорщина Петер Сіярто нафтопровід Дружба
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
