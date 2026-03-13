Макрон заявив, що ЄС обов’язково надасть Україні кредит у 90 млрд євро

Емманюель Макрон. Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

Президент Франції Емманюель Макрон висловився про надання Україні кредиту від Європейського Союзу у розмірі 90 мільярдів євро. За його словами, він обовʼязково буде виданий.

Про це Емманюель Макрон сказав на спільній пресконференції із українським лідером Володимиром Зеленським в Єлисейському палаці у пʼятницю, 13 березня.

Кредит для України від ЄС

"Минулого грудня був узгоджений кредит на 90 млрд євро. Це зобов'язання буде виконано, і я висловлюю це тут з рішучістю та чіткістю", — зазначив Макрон.

За його словами, обовʼязок кожної нації — виконати обіцянки та політичні зобов'язання, які всі взяли на себе в грудні. Макрон натякнув на Угорщину, оскільки Будапешт блокує виплату коштів за кредитом. Країна вимагає від України відновлення транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".

Що передувало

У грудні минулого року в ЄС досягли угоди про надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро. Водночас не передбачено використання заморожених російських активів.

Зеленський наголосив, що ухвалений механізм є максимально ефективним для України. Він подякував лідерам Європи.

Згодом в Європарламенті підтримали пропозицію про надання позики Україні. "За" проголосували 458 депутатів.

Водночас Угорщина вирішила заблокувати кредит для України. Для остаточного ухвалення необхідна одностайна згода всіх 27 країн-членів блоку.

А глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що ЄС виконає зобовʼязання та надасть Україні кредит.