Україна отримає кредит на 90 млрд євро — заява фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз виконає зобов'язання перед Україною і надасть їй кредит на 90 млрд євро.

Про це вона сказала в Брюсселі під час щорічної зустрічі послів країн-членів ЄС, повідомляє Новини.LIVE.

Україна все ж отримає від Євросоюзу кредит на 90 млрд євро. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Брюсселі на щорічній зустрічі послів країн-членів ЄС. Вона дала зрозуміти, що союз не відмовиться від цього рішення, попри всі труднощі, які виникли після його погодження.

"Саме тому ми запропонували кредит у розмірі €90 млрд для фінансування потреб України. І ви всі бачили, з якими труднощами ми стикалися при впроваджуванні, навіть після згоди 27 лідерів... Але можу запевнити, що в цьому випадку ми виконаємо свої зобов'язання. Адже під загрозою наша довіра, а ще більше — наша безпека. Для нас це пріоритет, і це абсолютно очевидно: ми надамо цей кредит у 90 млрд євро", — заявила вона.

Фон дер Ляєн також окремо підкреслила роль України для всієї Європи. Вона назвала її "гордою європейською нацією", яка бореться за свободу і водночас є майбутнім членом Євросоюзу та "першою лінією оборони Європи".

"Моє послання дуже чітке: Європа завжди буде підтримувати Україну, незалежно від того, що станеться в інших місцях. Ми всі хочемо, щоб цей жах і кровопролиття закінчилися. І ніхто не хоче миру більше, ніж український народ. Але війна має закінчитися так, щоб не посіяти зерна майбутніх конфліктів", — сказала глава Єврокомісії.

За даними Ради ЄС, 90 млрд євро мають покрити значну частину потреб України у 2026–2027 роках. Технічні деталі програми посли Євросоюзу узгодили ще на початку лютого, а частину коштів планують спрямувати на військову підтримку, ще частину витратять на бюджетні потреби.

"Було багато дискусій щодо того, наскільки своєчасно ми досягаємо результату у цьому процесі, заснованому на заслугах. Але надзвичайно важливо, щоб ми підготувалися — наблизивши Західні Балкани, Молдову та Україну до нашого Союзу вже зараз. Розширення — це не питання ідеології, це питання спільних європейських інтересів та безпеки. І ми повинні бути готові до впровадження, як тільки настане час", — наголосила президентка Європейської Комісії.

Проте, не всі країни ЄС позитивно ставляться до передачі траншу кредитних 90 млрд євро для України. Так прем'єр-міністр Віктор Орбан вдався до ультиматумів і погрожує блокувати кредит доти, поки Україна не відновить роботу нафтопроводу "Дружба", яким транспортується нафта з Росії.

