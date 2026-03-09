Украина получит кредит на 90 млрд евро — заявление фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Yves Herman

В Брюсселе пообещали довести до конца программу кредита для Украины на 90 млрд евро, хотя ее запуск сопровождался препятствиями даже после одобрения всеми 27 лидерами ЕС. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что финансирование Украины остается для союза безусловным приоритетом.

Об этом она сказала в Брюсселе во время ежегодной встречи послов стран-членов ЕС, сообщает Новини.LIVE.

В Брюсселе заверили, что Украина получит 90 млрд евро

Украина все же получит от Евросоюза кредит на 90 млрд евро. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе на ежегодной встрече послов стран-членов ЕС. Она дала понять, что союз не откажется от этого решения, несмотря на все трудности, которые возникли после его согласования.

"Именно поэтому мы предложили кредит в размере €90 млрд для финансирования потребностей Украины. И вы все видели, с какими трудностями мы сталкивались при внедрении, даже после согласия 27 лидеров Но могу заверить, что в этом случае мы выполним свои обязательства. Ведь под угрозой наше доверие, а еще больше — наша безопасность. Для нас это приоритет, и это совершенно очевидно: мы предоставим этот кредит в 90 млрд евро", — заявила она.

Фон дер Ляйен также отдельно подчеркнула роль Украины для всей Европы. Она назвала ее "гордой европейской нацией", которая борется за свободу и одновременно является будущим членом Евросоюза и "первой линией обороны Европы".

"Мое послание очень четкое: Европа всегда будет поддерживать Украину, независимо от того, что произойдет в других местах. Мы все хотим, чтобы этот ужас и кровопролитие закончились. И никто не хочет мира больше, чем украинский народ. Но война должна закончиться так, чтобы не посеять зерна будущих конфликтов", — сказала глава Еврокомиссии.

По данным Совета ЕС, 90 млрд евро должны покрыть значительную часть потребностей Украины в 2026-2027 годах. Технические детали программы послы Евросоюза согласовали еще в начале февраля, а часть средств планируют направить на военную поддержку, еще часть потратят на бюджетные нужды.

"Было много дискуссий относительно того, насколько своевременно мы достигаем результата в этом процессе, основанном на заслугах. Но чрезвычайно важно, чтобы мы подготовились — приблизив Западные Балканы, Молдову и Украину к нашему Союзу уже сейчас. Расширение — это не вопрос идеологии, это вопрос общих европейских интересов и безопасности. И мы должны быть готовы к внедрению, как только наступит время", — отметила президент Европейской Комиссии.

Однако, не все страны ЕС положительно относятся к передаче транша кредитных 90 млрд евро для Украины. Так премьер-министр Виктор Орбан прибегнул к ультиматумам и угрожает блокировать кредит до тех пор, пока Украина не возобновит работу нефтепровода "Дружба", по которому транспортируется нефть из России.

Также ранее главный переговорщик по заключению соглашения о вступлении Украины в Европейский Союз Тарас Качка высказался, когда возможно вступление Украины в ЕС.