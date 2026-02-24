Коли Україна може вступити до Євросоюзу — Качка відповів

Головний переговірник щодо укладення угоди про вступ України до Європейського Союзу Тарас Качка. Фото: facebook/taras.kachka

Головний переговірник щодо укладення угоди про вступ України до Європейського Союзу відповів, коли може бути підписаний відповідний договір. За словами Тараса Качки, це цілком можливо у 2027 році.

Про це посадовець сказав на YES Meeting, яку до річниці вторгнення організував Фонд Віктора Пінчука, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Качка про вступ України в ЄС

За словами Качки, сьогодні всі дебати ведуться саме стосовно прискореного вступу в Євросоюз. Посадовець зауважив, що це важливий сигнал.

"Треба розуміти, що це сигнал того, що ми справді на завершальній стадії переговорів, які б у кого упередження не були. Ми почали ці переговори ще коли укладали угоду про асоціацію. Вона була для нас дуже важливим етапом інтеграції в ЄС", — зазначив Качка.

Він додав, що зараз Україна готова до вступу в Європейський Союз в всіх сферах набагато більше, ніж уявляють самі українці.

"Тому ми вважаємо абсолютно раціональним прискорити також і політичний процес сприйняття того, що Україна вступить у ЄС у 2027 році або принаймні підпише угоду про вступ, що взагалі є дуже реалістичним", — зазначив Качка.

Заяви щодо вступу України в ЄС

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні чіткі терміни стосовно вступу в ЄС. Над цим, за словами глави держави, наразі триває робота.

Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що говорити про конкретну дату наразі неможливо. При цьому вона запевнила, що Євросоюз продовжить підтримку України на шляху до вступу.

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що у майбутньому російський диктатор Путін може блокувати вступ України в ЄС. Саме тому, за словами Президента, варто швидше встановити терміни підписання договору.

Раніше єврокомісарка із питань розширення ЄС Марта Кос під час Justice Conference заявила, що Європа не зможе стати сильною без України. Саме тому вступ нашої держави в ЄС — це не благодійність.