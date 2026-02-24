Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Качка відповів, коли Україна може підписати угоду про вступ до ЄС

Качка відповів, коли Україна може підписати угоду про вступ до ЄС

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 23:56
Коли Україна може вступити до Євросоюзу — Качка відповів
Головний переговірник щодо укладення угоди про вступ України до Європейського Союзу Тарас Качка. Фото: facebook/taras.kachka

Головний переговірник щодо укладення угоди про вступ України до Європейського Союзу відповів, коли може бути підписаний відповідний договір. За словами Тараса Качки, це цілком можливо у 2027 році.

Про це посадовець сказав на YES Meeting, яку до річниці вторгнення організував Фонд Віктора Пінчука, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Качка про вступ України в ЄС

За словами Качки, сьогодні всі дебати ведуться саме стосовно прискореного вступу в Євросоюз. Посадовець зауважив, що це важливий сигнал.

"Треба розуміти, що це сигнал того, що ми справді на завершальній стадії переговорів, які б у кого упередження не були. Ми почали ці переговори ще коли укладали угоду про асоціацію. Вона була для нас дуже важливим етапом інтеграції в ЄС", — зазначив Качка.

Він додав, що зараз Україна готова до вступу в Європейський Союз в всіх сферах набагато більше, ніж уявляють самі українці.

"Тому ми вважаємо абсолютно раціональним прискорити також і політичний процес сприйняття того, що Україна вступить у ЄС у 2027 році або принаймні підпише угоду про вступ, що взагалі є дуже реалістичним", — зазначив Качка.

Заяви щодо вступу України в ЄС

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні чіткі терміни стосовно вступу в ЄС. Над цим, за словами глави держави, наразі триває робота.

Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що говорити про конкретну дату наразі неможливо. При цьому вона запевнила, що Євросоюз продовжить підтримку України на шляху до вступу.

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що у майбутньому російський диктатор Путін може блокувати вступ України в ЄС. Саме тому, за словами Президента, варто швидше встановити терміни підписання договору.

Раніше єврокомісарка із питань розширення ЄС Марта Кос під час Justice Conference заявила, що Європа не зможе стати сильною без України. Саме тому вступ нашої держави в ЄС — це не благодійність.

Європейський союз Тарас Качка Україна ЄС угода
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації