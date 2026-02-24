Зеленський подякував ЄС та зробив заяву про вступ України
Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 18:26
Термінова новина
Український лідер Володимир Зеленський висловив вдячність усім у Європейському Союзі, хто стоїть на правильному боці та допомагає українцям. Він також повідомив про роботу над встановленням чіткої дати вступу країни до блоку.
Про це глава держави повідомив у Facebook у вівторок, 24 лютого, передає Новини.LIVE.
Реклама
Читайте також:
Вдячність Європі
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама