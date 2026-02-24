Зеленский поблагодарил ЕС и сделал заявление о членстве Украины

Антониу Кошта, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляен. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Владимир Зеленский поблагодорил Европейский Союз за помощь Украине. Он также анонсировал работу над установлением четкой даты вступления страны в блок.

Об этом глава государства сообщил в Facebook во вторник, 24 февраля, передает Новини.LIVE.

Благодарность Европе

Зеленский поблагодарил лидеров Европейской комиссии и Европейского совета — Урсулу фон дер Ляйен и Антониу Кошту — за визит в Украину в четвертую годовщину полномасштабной войны.

По его словам, Европа была с украинцами в течение этих тяжелых лет. Он подчеркнул, что граждане доверяют европейцам.

"Они знают, что мы не одни. Во многом все это благодаря вашим личным усилиям, вашей работе и дружбе — спасибо. Я благодарю всех наших европейских друзей и партнеров — всех в Европейском Союзе, кто стоит на правильной стороне истории и помогает Украине", — подчеркнул Зеленский.

Членство Украины в ЕС

Президент отметил, что началась работа над деталями основной геополитической гарантии безопасности для Украины и для всей Европы. Речь идет о четкой дате вступления Украины в Евросоюз.

"2027 год является важным и реалистичным, чтобы Путин не мог десятилетиями блокировать наше членство", — добавил Зеленский.

Путь Украины в Евросоюз

Зеленский заявил, что в будущем российский диктатор Путин будет пытаться блокировать вступление Украины в ЕС.

Глава государства отметил, что страна должна стать частью блока уже в следующем году.

А еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила, что не может быть сильной Европы без независимой Украины.