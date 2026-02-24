Видео
Главная Новости дня Вступление Украины в Евросоюз — Качка назвал реалистичный срок

Вступление Украины в Евросоюз — Качка назвал реалистичный срок

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 23:56
Качка назвал реалистичный срок вступления Украины в Евросоюз
Главный переговорщик по заключению соглашения о вступлении Украины в Европейский Союз Тарас Качка. Фото: facebook/taras.kachka

Вступление Украины в Европейский Союз возможно в 2027 году. Главный переговорщик по заключению соглашения о вступлении Украины в ЕС Тарас Качка назвал такой срок вполне реалистичным.

Об этом чиновник сказал на YES Meeting, которую к годовщине вторжения организовал Фонд Виктора Пинчука, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Качка о вступлении Украины в ЕС

По словам Качки, сегодня все дебаты ведутся именно относительно ускоренного вступления в Евросоюз. Чиновник отметил, что это важный сигнал.

"Надо понимать, что это сигнал того, что мы действительно на завершающей стадии переговоров, какие бы у кого предубеждения не были. Мы начали эти переговоры еще когда заключали соглашение об ассоциации. Оно было для нас очень важным этапом интеграции в ЕС", — отметил Качка.

Он добавил, что сейчас Украина готова к вступлению в Европейский Союз во всех сферах гораздо больше, чем представляют сами украинцы.

"Поэтому мы считаем абсолютно рациональным ускорить также и политический процесс восприятия того, что Украина вступит в ЕС в 2027 году или по крайней мере подпишет соглашение о вступлении, что вообще является очень реалистичным", — отметил Качка.

Заявления относительно вступления Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны четкие сроки относительно вступления в ЕС. Над этим, по словам главы государства, сейчас идет работа.

В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что говорить о конкретной дате пока невозможно. При этом она заверила, что Евросоюз продолжит поддержку Украины на пути к вступлению.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что в будущем российский диктатор Путин может блокировать вступление Украины в ЕС. Именно поэтому, по словам Президента, стоит быстрее установить сроки подписания договора.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос во время Justice Conference заявила, что Европа не сможет стать сильной без Украины. Именно поэтому вступление нашего государства в ЕС — это не благотворительность.

