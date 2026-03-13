Макрон утверждает, что кредит на 90 млрд евро для Украины будет

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина получит кредит от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро. По его словам, это решение обязательно будет реализовано.

Об этом Эммануэль Макрон сказал на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Елисейском дворце в пятницу, 13 марта.

Реклама

Кредит для Украины от ЕС

"В прошлом декабре был согласован кредит на 90 млрд евро. Это обязательство будет выполнено, и я выражаю это здесь с решимостью и четкостью", — отметил Макрон.

По его словам, обязанность каждой нации — выполнить обещания и политические обязательства, которые все взяли на себя в декабре. Макрон намекнул на Венгрию, поскольку Будапешт блокирует выплату средств по кредиту. Страна требует от Украины возобновления транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Что предшествовало

В декабре прошлого года в ЕС достигли соглашения о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро. При этом не предусмотрено использование замороженных российских активов.

Зеленский отметил, что принятый механизм является максимально эффективным для Украины. Он поблагодарил лидеров Европы.

Впоследствии в Европарламенте поддержали предложение о предоставлении займа Украине. "За" проголосовали 458 депутатов.

В то же время Венгрия решила заблокировать кредит для Украины. Для окончательного принятия необходимо единодушное согласие всех 27 стран-членов блока.

А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что ЕС выполнит обязательства и предоставит Украине кредит.