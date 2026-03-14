Головна Новини дня "Нафтогаз" показав 31 країні наслідки атак по "Дружбі"

"Нафтогаз" показав 31 країні наслідки атак по "Дружбі"

Дата публікації: 14 березня 2026 19:12
Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

НАК "Нафтогаз України" разом із Міністерством закордонних справ провели спеціальний брифінг для представників іноземних дипломатичних місій. Під час зустрічі партнерам представили детальні матеріали про російські атаки на інфраструктуру нафтопроводу "Дружба" та їхні наслідки.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький, інформує Новини.LIVE.

Читайте також:

Дипломатам 31 країни показали наслідки ударів РФ по "Дружбі"

За словами глави правління, у заході взяли участь представники 31 держави, зокрема країн G7 та європейських партнерів України.

"Представили вичерпні матеріали про характер атаки та її наслідки, зокрема фото- і відеозаписи з місця події. Також детально поінформували дипломатів про виклики, з якими стикаються наші колеги", — розповів Корецький.

Він підкреслив, що відновлення пошкодженої інфраструктури є складним процесом, який потребує часу та спеціалізованого обладнання.

"Відновлення подібної інфраструктури — це складний технологічний процес, що потребує часу, спеціалізованого обладнання та роботи в умовах постійних загроз повторних російських ударів", — зазначив очільник "Нафтогазу".

Корецький додав, що українська сторона продовжує активно інформувати міжнародних партнерів про ситуацію в енергетичному секторі.

"Нафтогаз" разом із МЗС і надалі інформує міжнародних партнерів про наслідки російських атак на українську енергетичну інфраструктуру та про хід відновлювальних робіт", — підсумував він.

Ситуація з нафтопроводом "Дружба"

11 березня до України прибула делегація з Угорщини. Державний секретар Міністерства енергетики Угорщини Габор Чепек заявив, що метою візиту мала стати перевірка стану та процесу відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Водночас президент України Володимир Зеленський зазначив, що не володіє інформацією про конкретну мету цього візиту.

Пізніше у МЗС повідомили, що приїзд угорських представників було відкладено. У відомстві пояснили, що запропоновані терміни проведення візиту "є неприйнятними для України".

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
