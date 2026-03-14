"Нафтогаз" показал 31 стране последствия атак по "Дружбе"

Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

НАК "Нафтогаз Украины" совместно с Министерством иностранных дел провели специальный брифинг для представителей иностранных дипломатических миссий. Во время встречи партнерам представили подробные материалы о российских атаках на инфраструктуру нефтепровода "Дружба" и их последствиях.

Об этом сообщил председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий, информирует Новини.LIVE.

По словам главы правления, в мероприятии приняли участие представители 31 государства, в частности стран G7 и европейских партнеров Украины.

"Представили исчерпывающие материалы о характере атаки и ее последствиях, в частности фото- и видеозаписи с места происшествия. Также подробно проинформировали дипломатов о вызовах, с которыми сталкиваются наши коллеги", — рассказал Корецкий.

Он подчеркнул, что восстановление поврежденной инфраструктуры является сложным процессом, который требует времени и специализированного оборудования.

"Восстановление подобной инфраструктуры — это сложный технологический процесс, требующий времени, специализированного оборудования и работы в условиях постоянных угроз повторных российских ударов", — отметил глава "Нафтогаза".

Корецкий добавил, что украинская сторона продолжает активно информировать международных партнеров о ситуации в энергетическом секторе.

"Нафтогаз" вместе с МИД и в дальнейшем информирует международных партнеров о последствиях российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и о ходе восстановительных работ", — подытожил он.

Ситуация с нефтепроводом "Дружба"

11 марта в Украину прибыла делегация из Венгрии. Государственный секретарь Министерства энергетики Венгрии Габор Чепек заявил, что целью визита должна была стать проверка состояния и процесса восстановления работы нефтепровода "Дружба".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не владеет информацией о конкретной цели этого визита.

Позже в МИД сообщили, что приезд венгерских представителей был отложен. В ведомстве объяснили, что предложенные сроки проведения визита "являются неприемлемыми для Украины".