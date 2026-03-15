РФ запустила кампанію з дискредитації України в Європі

Нафтопровід "Дружба". Фото: АР

В Європі розпочалася масштабна дезінформаційна кампанія з дискредитації України. Підконтрольні Росії ресурси поширюють звинувачення нашої країни в "енергетичному тероризмі" через нібито прагнення заблокувати постачання енергоносіїв до Європи. Так Кремль хоче посіяти недовіру між Україною та європейськими партнерами.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це попередили в Центрв протидії дезінформації.

Реклама

Дезінформаційна кампанія Росії проти України

У ЦПД розповіли, що головними наративами російської дезінформаційної кампанії є:

"енергетичний шантаж України загрожує європейцям";

"Україна вимагає від європейських країн гроші, зброю та військовослужбовців для підтримки війни";

"нафтопровід "Дружба" не має технічних дефектів, Україна шантажує Угорщину";

"Київ намагається перекрити постачання газу в Європу газопроводами "Турецький" та "Блакитний" потоки".

За даними відомства, усі ці наративи є маніпулятивними, поширюються в інтересах Росії та не відповідають дійсності. Таким чином Кремль прагне посіяти недовіру між Україною та європейськими партнерами, представити Київ як ненадійного союзника та послабити рівень міжнародної підтримки України.

"Насправді саме росія системно використовує енергетику як зброю проти Європи та інструмент геополітичного впливу. Також саме Росія відмовляється завершувати війну і винна в обстрілах енергетичної інфраструктури, які впливають на країни Європи", — наголосили в ЦПД.

Які фейки РФ поширює про Україну

Раніше у ЦПД попередили, що у мережі ширяться ШІ-згенеровані ролики з нібито опитуванням українців. Там лунали пропагандистські заклики, що Україна має погодитися на мир будь-якою ціною. Так Москва застосовує технології штучного інтелекту дл інформаційної війни проти України.

Водночас Володимир Зеленський розповів, що інформаційні кампанії для Росії є одним із головних методів впливу на інші країни. За його словами, це дозволяє досягати результату без втрат людей.