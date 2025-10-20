РФ збільшила фінансування дезінформації

Маргарита Симоньян. Фото: росЗМІ

Росія посилює інформаційну війну проти Україні. У наступному році на фінансування пропаганди виділять на 54% більше, ніж цьогоріч.

Про це повідомили у МЗС України.

Що відомо про збільшення фінансування пропаганди

"Не можуть перемогти на полі бою, тому роблять основну ставку на дезінформацію", — заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Також у відомстві наголосили, що зміцнення інформаційної стійкості є одним із пріоритетів України. Країні це потрібно для захисту власних інтересів і протидії російській агресії в інформаційній сфері.

Нагадаємо, росЗМІ заявляли, що в Одеській області з метою залякування Придністров'я перебуватимуть підрозділи НАТО. Пропагандисти стверджували, що перша група військових уже прибула до Одеси.

Раніше росіяни поширили інформацію про те, що Міністерство імміграції Канади вимагає в українських чоловіків довідки про звільнення від військової служби. Такі чутки не відповідають дійсності.