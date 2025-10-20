РФ увеличила финансирование дезинформации

РФ увеличила финансирование пропаганды — подробности от МИД
Россия усиливает информационную войну против Украины. В следующем году на финансирование пропаганды выделят на 54% больше, чем в этом году.
Об этом сообщили в МИД Украины.
Что известно об увеличении финансирования пропаганды
"Не могут победить на поле боя, поэтому делают основную ставку на дезинформацию", — заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Также в ведомстве отметили, что укрепление информационной устойчивости является одним из приоритетов Украины. Стране это нужно для защиты собственных интересов и противодействия российской агрессии в информационной сфере.
Напомним, росСМИ заявляли, что в Одесской области с целью запугивания Приднестровья будут находиться подразделения НАТО. Пропагандисты утверждали, что первая группа военных уже прибыла в Одессу.
Ранее россияне распространили информацию о том, что Министерство иммиграции Канады требует у украинских мужчин справки об освобождении от военной службы. Такие слухи не соответствуют действительности.
