Маргарита Симоньян. Фото: росСМИ

Россия усиливает информационную войну против Украины. В следующем году на финансирование пропаганды выделят на 54% больше, чем в этом году.

Об этом сообщили в МИД Украины.

Что известно об увеличении финансирования пропаганды

"Не могут победить на поле боя, поэтому делают основную ставку на дезинформацию", — заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Также в ведомстве отметили, что укрепление информационной устойчивости является одним из приоритетов Украины. Стране это нужно для защиты собственных интересов и противодействия российской агрессии в информационной сфере.

Напомним, росСМИ заявляли, что в Одесской области с целью запугивания Приднестровья будут находиться подразделения НАТО. Пропагандисты утверждали, что первая группа военных уже прибыла в Одессу.

Ранее россияне распространили информацию о том, что Министерство иммиграции Канады требует у украинских мужчин справки об освобождении от военной службы. Такие слухи не соответствуют действительности.