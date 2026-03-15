Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ запустила кампанию по дискредитации Украины в Европе

РФ запустила кампанию по дискредитации Украины в Европе

Ua ru
Дата публикации 15 марта 2026 07:29
Нефтепровод "Дружба". Фото: АР

В Европе началась масштабная дезинформационная кампания по дискредитации Украины. Подконтрольные России ресурсы распространяют обвинения нашей страны в "энергетическом терроризме" из-за якобы стремления заблокировать поставки энергоносителей в Европу. Так Кремль хочет посеять недоверие между Украиной и европейскими партнерами.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом предупредили в Центре противодействия дезинформации.

Дезинформационная кампания России против Украины

В ЦПД рассказали, что главными нарративами российской дезинформационной кампании являются:

  • "энергетический шантаж Украины угрожает европейцам";
  • "Украина требует от европейских стран деньги, оружие и военнослужащих для поддержки войны";
  • "нефтепровод "Дружба" не имеет технических дефектов, Украина шантажирует Венгрию";
  • "Киев пытается перекрыть поставки газа в Европу по газопроводам "Турецкий" и "Голубой" потоки".

По данным ведомства, все эти нарративы являются манипулятивными, распространяются в интересах России и не соответствуют действительности. Таким образом Кремль стремится посеять недоверие между Украиной и европейскими партнерами, представить Киев как ненадежного союзника и ослабить уровень международной поддержки Украины.

"На самом деле именно россия системно использует энергетику как оружие против Европы и инструмент геополитического влияния. Также именно Россия отказывается завершать войну и виновата в обстрелах энергетической инфраструктуры, которые влияют на страны Европы", — отметили в ЦПД.

Какие фейки РФ распространяет об Украине

Ранее в ЦПД предупредили, что в сети распространяются ИИ-сгенерированные ролики с якобы опросом украинцев. Там звучали пропагандистские призывы, что Украина должна согласиться на мир любой ценой. Так Москва применяет технологии искусственного интеллекта для информационной войны против Украины.

В то же время Владимир Зеленский рассказал, что информационные кампании для России являются одним из главных методов воздействия на другие страны. По его словам, это позволяет достигать результата без потерь людей.

дезинформация Европа нефтепровод Дружба
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации