РФ запустила кампанию по дискредитации Украины в Европе

В Европе началась масштабная дезинформационная кампания по дискредитации Украины. Подконтрольные России ресурсы распространяют обвинения нашей страны в "энергетическом терроризме" из-за якобы стремления заблокировать поставки энергоносителей в Европу. Так Кремль хочет посеять недоверие между Украиной и европейскими партнерами.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом предупредили в Центре противодействия дезинформации.

Дезинформационная кампания России против Украины

В ЦПД рассказали, что главными нарративами российской дезинформационной кампании являются:

"энергетический шантаж Украины угрожает европейцам";

"Украина требует от европейских стран деньги, оружие и военнослужащих для поддержки войны";

"нефтепровод "Дружба" не имеет технических дефектов, Украина шантажирует Венгрию";

"Киев пытается перекрыть поставки газа в Европу по газопроводам "Турецкий" и "Голубой" потоки".

По данным ведомства, все эти нарративы являются манипулятивными, распространяются в интересах России и не соответствуют действительности. Таким образом Кремль стремится посеять недоверие между Украиной и европейскими партнерами, представить Киев как ненадежного союзника и ослабить уровень международной поддержки Украины.

"На самом деле именно россия системно использует энергетику как оружие против Европы и инструмент геополитического влияния. Также именно Россия отказывается завершать войну и виновата в обстрелах энергетической инфраструктуры, которые влияют на страны Европы", — отметили в ЦПД.

Какие фейки РФ распространяет об Украине

Ранее в ЦПД предупредили, что в сети распространяются ИИ-сгенерированные ролики с якобы опросом украинцев. Там звучали пропагандистские призывы, что Украина должна согласиться на мир любой ценой. Так Москва применяет технологии искусственного интеллекта для информационной войны против Украины.

В то же время Владимир Зеленский рассказал, что информационные кампании для России являются одним из главных методов воздействия на другие страны. По его словам, это позволяет достигать результата без потерь людей.