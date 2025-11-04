Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия запустила ИПСО против Украины в Польше — Генштаб

Россия запустила ИПСО против Украины в Польше — Генштаб

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 09:33
обновлено: 10:06
В Польше фиксируют ИПСО России против Украины
Российские хакеры. Иллюстративное фото: Freepik

В Польше активизировались российские информационно-психологические операции (ИПСО), направленные против Украины. Их цель — посеять страх среди поляков и создать впечатление угрозы из-за присутствия украинских беженцев.

Об этом информирует Генеральный штаб Польши в соцсети X.

Реклама
Читайте также:

Российские ИПСО против Украины в Польше — какая цель

В Генштабе Польши отметили, что в контексте мирных переговоров об окончании российской войны в Украине наблюдаются интенсивные психологические операции против Украины в Польше. Так:

  • российские нарративные операции создают атмосферу страха и опасения перед требованиями украинцев в Польше;
  • проводятся действия, разрушающие положительные польско-украинские эмоциональные отношения;
  • в Польше подстрекаются антиукраинские настроения.

Эти действия делятся на кинетические события (поджоги украинских автомобилей, сокрытие антивоенных муралов). А также на интенсивную нарративную деятельность в интернете — на порталах и аккаунтах лиц, пропагандирующих настроения ненависти к Украине.

В польском Генштабе объясняют, что рост антиукраинских настроений наблюдается в местах, где находятся узлы помощи по переправке оружия или поддержки Украины в войне с Россией (например, Гдыня, Гданьск).

В Генштабе Польши объясняют, что целью таких действий россиян является "насаждение в польском обществе страха и ощущение угрозы из-за пребывания украинцев в Польше".

"В российской инфосфере это позволяет формировать месседж о том, что нападение на Украину является также поддержкой поляков в мести за Волынь, что якобы должно улучшить отношение в Польше к действиям России. Действия РФ представляют украинцев как большую угрозу для Польши, чем Россию", — говорится в заметке Генштаба.

Учитывая все это, польский Генштаб призвал граждан страны не поддаваться эмоциям, поскольку они не спровоцированы раздражителями, которые имеют подлинную основу.

"Диверсионные действия относятся к сфере скоординированных мероприятий российских служб и не имеют ничего общего с намерениями и спланированными действиями всей украинской нации", — отмечает Генеральный штаб Польши.

В то же время он добавляет, что следует понимать очевидное расхождение между палачом и жертвой.

"Агрессор находится на востоке, и это — Россия. Отграничение Польши от Украины облегчит России ведение войны. Любые действия, подрывающие поддержку Украины, поддерживают агрессию России", — резюмировали в польском Генштабе.

Недавно стало известно, что Россия усиливает информационную войну против Украины и увеличивает финансирование пропаганды.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов объяснил, как работает российская дезинформация.

Польша дезинформация россияне война в Украине ИПСО
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации