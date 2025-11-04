В Польше фиксируют ИПСО России против Украины

Российские хакеры. Иллюстративное фото: Freepik

В Польше активизировались российские информационно-психологические операции (ИПСО), направленные против Украины. Их цель — посеять страх среди поляков и создать впечатление угрозы из-за присутствия украинских беженцев.

Об этом информирует Генеральный штаб Польши в соцсети X.

Российские ИПСО против Украины в Польше — какая цель

В Генштабе Польши отметили, что в контексте мирных переговоров об окончании российской войны в Украине наблюдаются интенсивные психологические операции против Украины в Польше. Так:

российские нарративные операции создают атмосферу страха и опасения перед требованиями украинцев в Польше;

проводятся действия, разрушающие положительные польско-украинские эмоциональные отношения;

в Польше подстрекаются антиукраинские настроения.

Эти действия делятся на кинетические события (поджоги украинских автомобилей, сокрытие антивоенных муралов). А также на интенсивную нарративную деятельность в интернете — на порталах и аккаунтах лиц, пропагандирующих настроения ненависти к Украине.

В польском Генштабе объясняют, что рост антиукраинских настроений наблюдается в местах, где находятся узлы помощи по переправке оружия или поддержки Украины в войне с Россией (например, Гдыня, Гданьск).

В Генштабе Польши объясняют, что целью таких действий россиян является "насаждение в польском обществе страха и ощущение угрозы из-за пребывания украинцев в Польше".

"В российской инфосфере это позволяет формировать месседж о том, что нападение на Украину является также поддержкой поляков в мести за Волынь, что якобы должно улучшить отношение в Польше к действиям России. Действия РФ представляют украинцев как большую угрозу для Польши, чем Россию", — говорится в заметке Генштаба.

Учитывая все это, польский Генштаб призвал граждан страны не поддаваться эмоциям, поскольку они не спровоцированы раздражителями, которые имеют подлинную основу.

"Диверсионные действия относятся к сфере скоординированных мероприятий российских служб и не имеют ничего общего с намерениями и спланированными действиями всей украинской нации", — отмечает Генеральный штаб Польши.

В то же время он добавляет, что следует понимать очевидное расхождение между палачом и жертвой.

"Агрессор находится на востоке, и это — Россия. Отграничение Польши от Украины облегчит России ведение войны. Любые действия, подрывающие поддержку Украины, поддерживают агрессию России", — резюмировали в польском Генштабе.

Недавно стало известно, что Россия усиливает информационную войну против Украины и увеличивает финансирование пропаганды.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов объяснил, как работает российская дезинформация.