У Польщі фіксують ІПСО Росії проти України

У Польщі активізувалися російські інформаційно-психологічні операції (ІПСО), спрямовані проти України. Їхня мета — посіяти страх серед поляків і створити враження загрози через присутність українських біженців.

Про це інформує Генеральний штаб Польщі у соцмережі X.

Російські ІПСО проти України в Польщі — яка мета

У Генштабі Польщі зазначили, що у контексті мирних переговорів щодо закінчення російської війни в Україні спостерігаються інтенсивні психологічні операції проти України в Польщі. Відтак:

російські наративні операції створюють атмосферу страху і побоювання перед вимогами українців у Польщі;

проводяться дії, що руйнують позитивні польсько-українські емоційні відносини;

в Польщі підбурюються антиукраїнські настрої.

Ці дії поділяються на кінетичні події (підпали українських автомобілів, приховування антивоєнних муралів). А також на інтенсивну наративну діяльність в інтернеті — на порталах та акаунтах осіб, які пропагують настрої ненависті до України.

У польському Генштабі пояснюють, що зростання антиукраїнських настроїв спостерігається в місцях, де розташовані вузли допомоги з переправлення зброї або підтримки України у війні з Росією (наприклад, Гдиня, Гданськ).

У Генштабі Польщі пояснюють, що метою таких дій росіян є "сіяння у польському суспільстві страху та відчуття загрози через перебування українців у Польщі".

"У російській інфосфері це дозволяє формувати меседж про те, що напад на Україну є також підтримкою поляків у помсті за Волинь, що нібито має покращити ставлення у Польщі до дій Росії. Дії РФ представляють українців як більшу загрозу для Польщі, ніж Росію", — йдеться в дописі Генштабу.

З огляду на все це польський Генштаб закликав громадян країни не піддаватися емоціям, оскільки вони не спровоковані подразниками, які мають справжнє підґрунтя.

"Диверсійні дії належать до сфери скоординованих заходів російських служб і не мають нічого спільного з намірами й спланованими діями всієї української нації", — зазначає Генеральний штаб Польщі.

Водночас він додає, що слід розуміти очевидну розбіжність між катом і жертвою.

"Агресор знаходиться на сході, і це — Росія. Відмежування Польщі від України полегшить Росії ведення війни. Будь-які дії, що підривають підтримку України, підтримують агресію Росії", — резюмували у польському Генштабі.

Нещодавно стало відомо, що Росія посилює інформаційну війну проти України та збільшує фінансування пропаганди.

Раніше очільник української розвідки Кирило Буданов пояснив, як працює російська дезінформація.