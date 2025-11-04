Відео
Росія запустила ІПСО проти України в Польщі — Генштаб

Росія запустила ІПСО проти України в Польщі — Генштаб

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 09:33
Оновлено: 10:06
У Польщі фіксують ІПСО Росії проти України
Російські хакери. Ілюстративне фото: Freepik

У Польщі активізувалися російські інформаційно-психологічні операції (ІПСО), спрямовані проти України. Їхня мета — посіяти страх серед поляків і створити враження загрози через присутність українських біженців.

Про це інформує Генеральний штаб Польщі у соцмережі X.

Читайте також:

Російські ІПСО проти України в Польщі — яка мета

У Генштабі Польщі зазначили, що у контексті мирних переговорів щодо закінчення російської війни в Україні спостерігаються інтенсивні психологічні операції проти України в Польщі. Відтак:

  • російські наративні операції створюють атмосферу страху і побоювання перед вимогами українців у Польщі;
  • проводяться дії, що руйнують позитивні польсько-українські емоційні відносини;
  • в Польщі підбурюються антиукраїнські настрої. 

Ці дії поділяються на кінетичні події (підпали українських автомобілів, приховування антивоєнних муралів). А також на інтенсивну наративну діяльність в інтернеті — на порталах та акаунтах осіб, які пропагують настрої ненависті до України.

У польському Генштабі пояснюють, що зростання антиукраїнських настроїв спостерігається в місцях, де розташовані вузли допомоги з переправлення зброї або підтримки України у війні з Росією (наприклад, Гдиня, Гданськ).

У Генштабі Польщі пояснюють, що метою таких дій росіян є "сіяння у польському суспільстві страху та відчуття загрози через перебування українців у Польщі".

"У російській інфосфері це дозволяє формувати меседж про те, що напад на Україну є також підтримкою поляків у помсті за Волинь, що нібито має покращити ставлення у Польщі до дій Росії. Дії РФ представляють українців як більшу загрозу для Польщі, ніж Росію", — йдеться в дописі Генштабу.

З огляду на все це польський Генштаб закликав громадян країни не піддаватися емоціям, оскільки вони не спровоковані подразниками, які мають справжнє підґрунтя.

"Диверсійні дії належать до сфери скоординованих заходів російських служб і не мають нічого спільного з намірами й спланованими діями всієї української нації", — зазначає Генеральний штаб Польщі.

Водночас він додає, що слід розуміти очевидну розбіжність між катом і жертвою.

"Агресор знаходиться на сході, і це — Росія. Відмежування Польщі від України полегшить Росії ведення війни. Будь-які дії, що підривають підтримку України, підтримують агресію Росії", — резюмували у польському Генштабі.

Нещодавно стало відомо, що Росія посилює інформаційну війну проти України та збільшує фінансування пропаганди.

Раніше очільник української розвідки Кирило Буданов пояснив, як працює російська дезінформація.

Польща дезінформація росіяни війна в Україні ІПСО
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
