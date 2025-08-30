Відео
Головна Новини дня Буданов розповів про дезінформацію РФ під час обмінів

Буданов розповів про дезінформацію РФ під час обмінів

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 17:06
Буданов розкрив деталі дезінформації РФ
Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Фото: кадр з відео

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов пояснив, як працює російська дезінформація. Також він розповів, які російські фейки чує під час обмінів.

Про це Кирило Буданов розповів під час форуму ГУР МОУ.

Читайте також:

Буданов про дезінформацію РФ

Буданов зазначив, що Росія у 2014 році перший час дуже ефективно впливала на людей на тимчасово окупованих територіях України за допомогою дезінформації.

"Маєте памʼятати історії про "розпʼятого хлопчика в трусиках", "алею янголів". Я під час обмінів досі чую їх", — сказав Буданов.

А також наголосив, що насправді ж немає ніякої "алеї янголів", але люди в це вірять, тому що системно це йшло по всіх каналах, радіо, інтернету.

"Росіяни системно писали, що була така подія... І підсвідомо ця ідея про "янголів", "розпʼятого хлопчика" залишилась. І це гарний приклад системної пропаганди, на жаль, проти нас, але він яскравий і правильний. Якщо ми не підійдемо до цього таким же чином, на жаль, намагання будуть марними", — пояснив очільник розвідки.

А також додав, що протидіяти масштабній дезінформації не можна, якщо немає чітко вибудованої підтвердженої позиції.

Раніше у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) пояснили, як Росія маніпулюватиме темою перемир'я в Україні.

Також в ЦПД розповідали, як Росія робить інформаційні вкиди про перемир'я.

дезінформація фейки Кирило Буданов війна в Україні Росія обмін полоненими
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
