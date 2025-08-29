Росія готує пропаганду - Буданов

Кирило Буданов. Фото: кадр з відео

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов застеріг, що у вересні очікується нове інформаційне загострення. Це пов’язане з російсько-білоруськими військовими навчаннями "Запад-2025".

Про це Буданов повідомив в інтервʼю на форумі ГУР у п'ятницю, 29 серпня.

Росія готує пропаганду

За його словами, основна хвиля маніпуляцій і дезінформації розпочнеться вже з 12 вересня.

"Це буде шалена хвиля інформаційного загострення. Вкиди будуть йти абсолютно з усіх боків: 90% — російські, 10% — на жаль, інші. Це теж треба пам'ятати нам усім добре. Буде нагнітатися істерія", — підкреслив Буданов.

Він нагадав, що після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році будь-які військові маневри Росії сприймаються як фактор небезпеки.

Водночас цьогорічні навчання, за його словами, мають інший характер: "Росіяни на "Запад-2025" відпрацьовуватимуть сценарії майбутніх війн, які не стосуються України".

