Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов попередив про хвилю фейків і маніпуляцій з боку РФ

Буданов попередив про хвилю фейків і маніпуляцій з боку РФ

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 22:59
Росія готує пропаганду - Буданов
Кирило Буданов. Фото: кадр з відео

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов застеріг, що у вересні очікується нове інформаційне загострення. Це пов’язане з російсько-білоруськими військовими навчаннями "Запад-2025".

Про це Буданов повідомив в інтервʼю на форумі ГУР у п'ятницю, 29 серпня.

Реклама
Читайте також:

Росія готує пропаганду

За його словами, основна хвиля маніпуляцій і дезінформації розпочнеться вже з 12 вересня.

"Це буде шалена хвиля інформаційного загострення. Вкиди будуть йти абсолютно з усіх боків: 90% — російські, 10% — на жаль, інші. Це теж треба пам'ятати нам усім добре. Буде нагнітатися істерія", — підкреслив Буданов.

Він нагадав, що після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році будь-які військові маневри Росії сприймаються як фактор небезпеки.

Водночас цьогорічні навчання, за його словами, мають інший характер: "Росіяни на "Запад-2025" відпрацьовуватимуть сценарії майбутніх війн, які не стосуються України".

Нагадаємо, раніше у західних ЗМІ оцінили вплив Кирила Буданова на обмін полоненими під час повномасштабної війни.

А також у ГУР відкрили нові дані про осіб та структури, які причетні до викрадення українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

пропаганда Кирило Буданов війна в Україні ГУР Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації