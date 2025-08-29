Россия готовит пропаганду - Буданов

Кирилл Буданов. Фото: кадр из видео

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов предостерег, что в сентябре ожидается новое информационное обострение. Это связано с российско-белорусскими военными учениями "Запад-2025".

Об этом Буданов сообщил в интервью на форуме ГУР в пятницу, 29 августа.

Россия готовит пропаганду

По его словам, основная волна манипуляций и дезинформации начнется уже с 12 сентября.

"Это будет бешеная волна информационного обострения. Вбросы будут идти абсолютно со всех сторон: 90% — российские, 10% — к сожалению, другие. Это тоже надо помнить нам всем хорошо. Будет нагнетаться истерия", — подчеркнул Буданов.

Он напомнил, что после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году любые военные маневры России воспринимаются как фактор опасности.

В то же время нынешние учения, по его словам, имеют другой характер: "Россияне на "Запад-2025" будут отрабатывать сценарии будущих войн, которые не касаются Украины".

